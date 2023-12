FLA denunció a Licorera de Caldas por supuestamente entregar información engañosa a consumidores

Después del lío legal con el aguardiente amarillo, ahora la Fábrica de Licores de Antioquia denuncia a la Licorera de Caldas por estar enviando información engañosa a sus consumidores en las referencias de Ron Viejo de Caldas 15 Gran Reserva, Ron Viejo de Caldas 5 secretos Juan de la Cruz y Ron Viejo de Caldas 8 atributos Carta de Oro.

Y es que según explicó a Blu Radio el gerente de la FLA, Javier Ignacio Hurtado, esos números que aparecen en tamaño considerable en las etiquetas dan una información que se presta para causar confusiones en los consumidores.

"Cuando usted compra un ron de Caldas que tiene un 5, 8 debajo del 5 o del 8, no dice años. Debajo de 5 dice "secretos", debajo de 8, "atributos", entonces los consumidores están convencidos que son ocho años y como la letra está en sutil ellos no se fijan", explicó el gerente.

El argumento de la FLA para que retiren del mercado las tres referencias radica en la norma que estipula que “la etiqueta o rótulo de las bebidas alcohólicas no debe describir o presentar el producto envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza”.

Y es que según explica el gerente de la Fábrica de LIcores de Antioquia, la referencia Ron Viejo de Caldas 15 Gran Reserva tiene un añejamiento de mínimo 5 años, no de 15; el Ron Viejo de Caldas 5 secretos Juan de la Cruz tiene un añejamiento mínimo de 3 años, no de 5; y el Ron Viejo de Caldas 8 atributos Carta de Oro tiene un añejamiento mínimo de 5 años, no de 8.

Es por esta razón por la que, ante la confusión que se puede generar y la falta de especificidad en la etiqueta, la FLA espera que la Superintendencia de Industria y Comercio tome medidas correctivas al respecto.

