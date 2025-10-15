Formulan pliego de cargos a Jorge Carrillo por contrato de seguridad cuando era gerente de EPM

No para la polémica contra Jorge Andrés Carrillo, quien ahora es presidente de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). En las últimas horas, la Personería Distrital de Medellín le formuló pliego de cargos por una situación registrada cuando se desempeñaba como gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ante una presunta falta gravísima a título de dolo, tras avalar un proceso contractual en el que se habrían cometido irregularidades para favorecer a un oferente.

Según el pliego de cargos emitido el 9 de octubre de 2025 por la Unidad de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en abril de 2024. En esta se señalaba que Carrillo Cardoso habría permitido la adjudicación del contrato CRW251772 a la empresa Su Oportuno Servicio LTDA, pese a que esta no cumplía con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

"La conducta que se le endilga al ex Gerente Carrillo Cardoso, a título de presunción, consiste en interés indebido en la celebración de contratos, lo que constituiría una presunta falta gravísima a título de dolo. El proceso disciplinario será remitido al área de decisión disciplinaria para que se surta toda la etapa de juzgamiento, con el respeto por el debido proceso. Una vez finalizada esta etapa, el funcionario decidirá si procede un fallo absolutorio o sancionatorio", indicó la personera delegada Yenny Teresita Serna.

La indagación estableció que Andrés Felipe Uribe Mesa, entonces vicepresidente de Riesgos de EPM, solicitó al equipo técnico modificar el análisis de evaluación para reincorporar al oferente eliminado, y que posteriormente gestionó directamente ante una aseguradora la obtención de un certificado que subsanó irregularmente los documentos exigidos.



Aunque se hallaron responsabilidades disciplinarias en Carrillo Cardoso, la Personería ordenó el archivo del proceso respecto a Carlos Bedoya Klaiss y Luisa Fernanda Rodríguez Hernández, funcionarios del equipo evaluador, al determinar que sus actuaciones se limitaron a funciones técnicas. En el caso de Uribe Mesa, la investigación fue cerrada por aplicación del principio “Non bis in ídem”, ya que enfrenta otro proceso disciplinario por los mismos hechos en EPM.

La Personería concluyó que Carrillo actuó con conocimiento y voluntad, contrariando los principios de transparencia y moralidad pública, por lo que continuará el proceso en su contra ante la autoridad competente.