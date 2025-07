"Fue horrible, las llamas se veían desde el cuarto piso": paciente evacuada en Clínica de Medellín

Cientos de personas en pleno Centro de Medellín se vieron sorprendidas por un incendio que se dio en la Clínica Fundadores, en el centro de Medellín, al parecer, por un cortocircuito.

Según la información que se ha conocido de manera preliminar, unos 150 pacientes y sus acompañantes, además de personal de salud, fueron evacuadas de manera urgente debido a que el fuego se extendió en varios pisos.

Sin embargo, la situación más compleja se vivió en la Unidad de Cuidados Intensivos en donde había 18 pacientes internados, pero que se vieron gravemente afectados porque la conflagración hizo que se fuera el fluido eléctrico, por lo que el personal médico tuvo que darles asistencia manual a las personas que estaban conectadas a la respiración mecánica.

Testimonios

"Yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado de hacer el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan, salgan todos, que en el sexto piso hay un incendio, entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos en camilla, ya estaban sacando a los de la UCI en silla de ruedas", dijo una afectada.

"No, eso fue horrible. La llamas se veían desde el cuarto piso y lo peor es que mi hermanito no mueve las extremidades y nos tocó mejor dicho, rodarlo por las escaleras. Eso fue horrible", relató otra acompañante de pacientes.

Sobre el incendio

El director del Dagrd, Carlos Quintero entregó un reporte sobre la situación, que aún es investigada por las autoridades correspondientes.

El centro asistencial decidió suspender sus servicios hasta tanto no determine y evalúe los daños ocasionados por el fuego.

#Atención Cerca de 150 pacientes serán trasladados a otros centros asistenciales luego del incendio que se registró en el séptimo piso de la Clínica Fundadores, en el centro de Medellín.



Hubo susto de los evacuados y sus familias, ya que todas estas personas estuvieron expuestas en condiciones precarias aún sabiendo que algunas tenían enfermedades complejas.

"Me parece muy mal que cierren una entidad donde todo el mundo necesita del servicio", dijo uno de los afectados.

"Si ellos cierran, entonces, ¿qué van a hacer con todo el personal que tienen ahí y al salirse la gente de ahí? Una persona que la tengamos que traer de emergencia, ¿dónde nos la van a atender? No hay donde", declaró otra de las personas que se encontraban en el lugar.

Mientras autoridades de la Alcaldía de Medellín, la Personería de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá avanzan en la atención de los afectados, se conoció que un par de pacientes fueron remitidos a otros centros asistenciales del Valle de Aburrá para continuar con su atención médica.