Gremios de Antioquia rechazan asesinato de Miguel Uribe y piden frenar la violencia

Gremios económicos en Antioquia se sumaron a los pronunciamientos de rechazo y tristeza por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Solicitaron desescalar los discursos políticos violentos y pidieron a las autoridades celeridad en la judicialización y captura de los responsables materiales e intelectuales.

En Medellín y Antioquia, los sentimientos de tristeza e indignación por el crimen de Miguel Uribe Turbay no solo han provenido de diferentes sectores políticos, especialmente del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón. Los gremios económicos también se pronunciaron a raíz de uno de los hechos de violencia política más graves en las últimas décadas en el país.

A través de un comunicado, el Comité Intergremial de Antioquia expresó su solidaridad con los familiares y amigos del senador y precandidato presidencial, y solicitó “redoblar esfuerzos para garantizar el orden democrático en nuestro país y proteger la vida de todos los candidatos de la contienda electoral”, a propósito de las elecciones presidenciales de 2026. También pidió celeridad en las investigaciones por lo ocurrido, donde ya avanzan los procesos de judicialización de varias personas.

“Este despiadado crimen debe ser resuelto para dar con los autores intelectuales y someterlos a la justicia. Rechazamos enfáticamente los discursos ofensivos, violentos y polarizantes que se han venido promoviendo”, señala el comunicado.

Por su parte, desde Fenalco, los comerciantes en Antioquia destacaron que la pérdida de Uribe Turbay “representa un golpe para la democracia y revive los capítulos más oscuros de la violencia política”.

Desde Camacol reflexionaron sobre el magnicidio del líder político como un atentado a la democracia, argumentando que “no solo es un crimen contra una persona: es un atentado directo contra la libertad, el futuro y la democracia de Colombia. Hoy más que nunca, el país necesita reencontrarse con el respeto, el diálogo y el valor supremo de la vida como pilares de la convivencia”

"Creo que estamos atravesando un momento muy doloroso como nación que nos tiene que hacer reflexionar para defender la democracia en Colombia, para defender las voces de la democracia en el país. Y le pedimos a las autoridades que aceleren las investigaciones", manifestó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia defendió el legado de Uribe Turbay como una figura que, a pesar de ser tocado desde niño por la violencia tras el asesinato de su madre, no declinó en su convicción de hacer política sin armas: "En momentos de oscuridad, tenemos el deber de creer que Colombia puede encontrar el camino, reivindicar que la vida es sagrada y seguir trabajando honestamente por un país más justo y más seguro para todos”, señalaron en sus redes sociales.

Esta tarde se llevará a cabo un acto simbólico en memoria de Miguel Uribe en el primer piso de la Gobernación de Antioquia, a las 5:30 de la tarde, donde se encenderá una luz para enviar un mensaje de apoyo a su familia y elevar oraciones por ellos. De igual manera, el alcalde Federico Gutiérrez convocó a una eucaristía a las 11:00 de la mañana de este 12 de agosto en la plazoleta principal del Centro Administrativo La Alpujarra.