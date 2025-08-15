Grupo Sura reportó aumento del 33,5% en sus utilidades tras separación del Grupo Argos

Grupo Sura informó que cerró el primer semestre del año con una utilidad neta atribuible a sus accionistas de 1,2 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 33,5% frente al mismo periodo de 2024.

Según la compañía, los ingresos operacionales alcanzaron $14,7 billones (+4,7%), impulsados por el aumento de primas en Suramericana, mayores comisiones de Sura Asset Management y un mayor aporte de Grupo Cibest. El retorno patrimonial ajustado (ROE) se ubicó en 11,7% para los últimos doce meses.

De acuerdo con el grupo económico, este semestre estuvo marcado por la culminación de la histórica escisión con Grupo Argos, proceso que simplificó su estructura corporativa y abrió nuevas oportunidades de crecimiento.

Desde el anuncio de la transacción en diciembre de 2024 hasta julio de 2025, la acción ordinaria subió 65% y la preferencial 93%, ubicándose entre las tres de mejor desempeño en la Bolsa de Valores de Colombia. Además, el número de accionistas pasó de 26 mil a más de 41 mil, con una base diversificada entre inversionistas institucionales y minoristas, locales e internacionales.

“Obtener una utilidad neta por acción recurrente de COP 6,003 para los últimos doce meses, que crece 28,ñ% frente al 2024, refleja una buena dinámica de los negocios, así como el acrecentamiento que percibieron nuestros accionistas en el tiempo. Este desempeño y la solidez de nuestro flujo de caja nos permite preservar la flexibilidad financiera, reinvertir para el crecimiento rentable y sostenible, y continuar remunerando a nuestros accionistas”, manifestó Juan Esteban Toro Valencia, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo SURA.

Según el reporte, las filiales del conglomerado mostraron sólidos desempeños: Suramericana emitió primas por 9,4 billones (+3,1%) y obtuvo una utilidad neta de 431 mil millones de pesos; SURA Asset Management generó ingresos por comisiones de 2,1 billones (+9,4%) y una utilidad neta de $599 mil millones (+42%); y Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, alcanzó utilidades de 3,5 billones de pesos, aportando 864 mil millones a Grupo Sura.

La compañía también destacó que el volumen diario de negociación de sus acciones se multiplicó por cuatro, superando los 11.100 millones, y que ingresó a índices internacionales como MSCI y FTSE, además de mejorar su posición en el COLCAP.

Finalmente la compañía destacó que el pasado 26 de junio, la Superintendencia Financiera notificó el archivo definitivo del procedimiento administrativo iniciado en 2024, relacionado con los acuerdos de salida con los socios de Grupo SURA en Suramericana y SURA Asset Management.