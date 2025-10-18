Hallan dos personas muertas en un taxi sobre la vía Medellín - Anorí

Siguen los hechos violentos en el Nordeste de Antioquia donde las autoridades avanzan en las primeras tareas investigativas para determinar las circunstancias en las que dos personas fueron asesinadas en las últimas horas en la vía que comunica a Medellín con el municipio de Anorí.

Según confirmaron las autoridades dos personas, que se movilizaban en un taxi con placas de Bello, fueron halladas sin vida y con lesiones por arma de fuego sobre este corredor, a unos 17 kilómetros de la zona urbana de Anorí.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, indicó que aunque la situación podría tener algún tipo de relación con grupos armados que operan en el territorio, serán las respectivas investigaciones y plena de identidad de las víctimas las que confirmen o no esa hipótesis.

"Es lo más probable, pero ya la conjetura a qué grupo se le puede atribuir el hecho o no, y si ellos hacen parte de algún grupo, no. Ese dato no está claro y se sabrá apenas lleguen los cuerpos y ya se hagan las identificaciones plenas", destacó.



Bomberos del municipio de Anorí adelantan las gestiones para recoger estos cuerpos, llevarlos hasta la zona urbana e iniciar así las respectivas labores de investigación judicial.

Este hecho se conoce en medio de la tensión que en los últimos días se ha generado en este territorio del Nordeste antioqueño por cuenta de acciones terroristas principalmente a cargo de las disidencias de las Farc con artefactos explosivos, hostigamientos a la fuerza pública e intimidaciones a poblaciones rurales.