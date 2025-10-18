Investigan crimen de mujer al sur de Medellín cuando al parecer pretendían robarle su celular

Autoridades en el Valle de Aburrá avanzan en las investigaciones para determinar las circunstancias y los responsables de un crimen ocurrido en las últimas horas al sur de Medellín.

Como Estefanía Restrepo Valencia, de 26 años de edad, fue identificada la mujer fallecida en medio de un intento de hurto en el sector de la variante a Caldas.

Mientras que la joven se movilizaba en un vehículo blanco junto a su novio fue víctima de un intento de hurto por parte de los sujetos que pretendían robarle su celular.

Según la versión entregada a las autoridades por parte de su acompañante, Restrepo opuso resistencia al robo por lo que uno de los delincuentes la lesionó gravemente con arma cortopunzante a la altura del cuello y en su brazo izquierdo.



En esa misma zona resultó herido el hombre que logró conducir hasta la Clínica Las Vegas en el sector de El Poblado donde a pesar de los esfuerzos médicos la joven falleció.

Para contrastar la versión del testigo de los hechos, a través de seguimiento de cámaras LPR de Medellín, Itagüí y Envigado, la policía pudo determinar que efectivamente el vehículo se movilizaba en dirección sur hacia el sector de La Tablaza en La Estrella y cerca de una hora después se identificó entrando a Medellín por la avenida Regional a la altura de La Aguacatala.

Con este caso ya son 25 mujeres las que han perdido la vida de forma violenta en Medellín en lo corrido del año, al igual que el cuarto homicidio que durante 2025 se registra en la Comuna 14 El Poblado.