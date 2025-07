Hasta 4 meses tardarían trabajos en vía Medellín-Eje Cafetero: Gobernación cuestionó cierre total

Hay preocupación sobre la movilidad en el Suroeste de Antioquia por cuenta de las afectaciones a sus principales corredores que conectan con el Eje Cafetero y el suroccidente del país, pues a la situación ocurrida en el sector la Chuchita en el municipio de Salgar se sumó el 13 de junio la pérdida de banca en la Sinifaná y su reapertura se podría complicar.

Así lo admitió el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, quien manifestó que es un anuncio positivo que ya la Agencia Nacional de Infraestructura aprobara 15.000 millones de pesos por concepto de obras menores para realizar las intervenciones necesarias, pero hay malestar por la forma de ejecutarlas.

La concesión Covipacífico, quien acordó con la ANI asumir los trabajos con apoyo financiero, ya ha admitido que se requieren cuatro meses con cierre total del corredor para llevar a cabo las obras.

Sin embargo, de parte del secretario Gallón hay malestar, pues destacó que hay posibilidades de hacer algunos ajustes que permitan ampliar el talud y dar un espacio tanto a las obras como al tránsito de vehículos pequeños y livianos generando un gran alivio para habitantes y comerciantes de la subregión afectados.

"Ellos la respuesta que nos han dado siempre es que no se puede, que es un riesgo. Uno cuando está trabajando con las comunidades en el sector tiene que asumir riesgos. Pero allí vemos que si nosotros ampliamos el talud, el riesgo es mínimo. O sea, es casi que nada. Lamentablemente esa concesión no escucha motivos y no escucha a nadie", declaró el funcionario.

#EnDesarrollo Hasta 4 meses tardaría la apertura de la vía Medellín - Eje Cafetero afectada por pérdida de banca. La gobernación cuestionó la decisión de mantener el cierre total mientras avanzan los trabajos; la concesión insiste en que sería riesgoso permitir el paso vehicular. pic.twitter.com/Dasy46vecx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 21, 2025

Se espera que las obras, al menos necesarias para habilitar el paso de vehículos, en el tramo entre La Siria y la pendiente Sinifaná empiecen los más pronto posible, aunque tanto autoridades departamentales como usuarios de la vía solicitan acciones de fondo para evitar emergencias similares en el futuro sobre todo por las temporadas habituales de lluvia cada año.