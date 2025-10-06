Hay baja compra de tiquetes al Norte de Antioquia por la situación de orden público

Transporte en semana de receso deja sinsabor para gremio en Antioquia. Aunque estimaciones dicen que habrá más pasajeros, situación de orden público en el Norte del departamento bajó la compra de tiquetes a esos municipios. Piden garantías de seguridad

Todo estaba listo por parte de autoridades y el gremio del transporte de pasajeros para tener su capacidad al 100%, con 4.100 vehículos en Antioquia, durante esta semana de receso escolar; aunque ya se empezaron a registrar dificultades.

Según señaló la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia (ATPA), la situación de orden público en el Norte del departamento ya empezó a cobrar factura en la compra de tiquetes, que evidencia disminución tan solo en el inicio de esta temporada vacacional. En especial, para las rutas mixtas que van desde Yarumal hacia zonas veredales, pero también hacia los municipios de Angostura y Briceño.

Samir Echeverri, director ejecutivo de ATPA, planteó que, aunque todavía no hay una estimación total, hay una preocupación en el gremio que pide garantías de seguridad para conductores y pasajeros.



“Algo diferente lo que estamos viviendo con este aumento de pasajeros en Antioquia. En la subregión del norte de Antioquia tenemos una disminución debido a la falta de seguridad que se está presentando por la eh las amenazas hacia nuestros usuarios”, aseguró.

En Antioquia, los municipios de Guatapé, El Peñol, Santa Fe, San Jerónimo y San Carlos figuran entre los más visitados, además de los ubicados en el Suroeste, subregión a la que le favorece la reciente apertura del sector de la Sinifaná. Aún así, el gremio ya venía registrando pérdidas superiores a los mil millones de pesos.

“Esto para nosotros como transportadores pues representa un un beneficio para esta temporada de de receso escolar que inicia hoy, pero ya las pérdidas llegan a casi los 1000 millones de pesos para todas las empresas, todo el sector en el sector del transporte intermunicipal en esta importante subregión por la disminución del turismo, por la disminución de los usuarios en cerca de un 30%”,agregó Echeverri.

Durante la semana, se proyecta que se movilicen alrededor de 724.000 pasajeros y 55.000 vehículos por las Terminales Norte y Sur, un 6% más.