Hay más de 200 solicitudes para talar árboles en Medellín que representan riesgo crítico

Tras varios accidentes por el desplome de árboles que inclusive cobraron la vida de personas durante la primera temporada de lluvias en Medellín, las autoridades se preparan de cara a un nuevo periodo de precipitaciones con labores preventivas en esta materia.

Son principalmente las inspecciones de campo y denuncias ciudadanas las que han permitido conformar un frente de trabajo para atender estos árboles en riesgo sobre los cuales ya se han recibido 2.133 autorizaciones de tala y de las cuales se han ejecutado 1.548, un 73% del total.

Jaime Andrés Naranjo, secretario de Infraestructura Física del distrito, indicó que para garantizar decisiones responsables con estos ejemplares, cuentan con apoyo de herramientas especializadas como escáner de tallos y raíces, tecnologías que permiten detectar daños internos no visibles y realizar evaluaciones más precisas sobre sus estados, especialmente aquellos que están caracterizados como patrimoniales.

"La intervención se realiza con base en estudios detallados y diagnósticos especializados que nos permitan actuar a tiempo, reducir riesgos y proteger la vida de las personas. Nuestro propósito es garantizar la seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo urbano que impulsa la ciudad", declaró el funcionario.



Con criterios técnicos y ambientales las autoridades indican que también han promovido espacios de diálogo y socialización sobre estas intervenciones con las comunidades, que buscan principalmente salvaguardar la vida de los ciudadanos en medio de factores de riesgo como el final del ciclo de vida natural de los árboles, asuntos ecológicos, climáticos y otros derivados de las dinámicas propias de construcción.

A los registros de la Alcaldía han ingresado 822 solicitudes de tala con caracterización de riesgo inminente, de los cuales 595 ya se han intervenido.