Hombre asesinó a su exsuegra y a un menor de edad en el Urabá antioqueño

Un Hombre asesinó a tiros a su exsuegra y a un menor de edad en Urabá. Según las autoridades, en el altercado salió herida una tercera persona que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial en Montería.

Los hechos ocurrieron en la vereda Molinillo, en zona rural de San Pedro de Urabá, donde un hombre habría cometido un brutal crimen contra la familia de su expareja. Según las autoridades, esta persona ingresó inicialmente a una vivienda preguntando por su expareja.

Al no encontrarla, abrió fuego contra los familiares presentes, causando la muerte a la madre de su expareja, identificada como Cristina Martínez, de 45 años, y a un menor de 17 años, quien habría intentado defender a su abuela. Además de estas dos víctimas fatales, un familiar de 23 años resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un centro médico de Montería para recibir atención, así lo confirmó a Blu Radio, el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá.

"Resultan tres personas lesionadas, esas personas son trasladadas inmediatamente al hospital de San Pedro, pero debido a la gravedad de las lesiones fallece una señora de 45 años, un joven de 17 años y el tercero un adulto de 23 años que es trasladado hacia la ciudad de Montería, donde en este momento está siendo atendido por los galenos. Lo que sabemos de la situación que se presentó allá en ese lugar es que todo obedece a que la hija de la señora de 45 años, que lamentablemente falleció, sostuvo una relación con el agresor. Y parece ser qué es debido a que se presenta un hecho de intolerancia donde la expareja arremete de manera violenta contra la familia de esta joven", indicó el coronel.

El hecho ha generado consternación entre la ciudadanía, que ha pedido justicia y celeridad en el caso. Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar plenamente al agresor y capturarlo lo más pronto posible.

"Estamos esperando, por supuesto, recepcionar toda la información para la respectiva investigación para identificar plenamente al agresor y así poder sacar la captura en coordinación, por supuesto, con nuestra Fiscalía General de la Nación", concluyó el uniformado.