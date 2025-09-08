Hombre asesinó a su pareja en Rionegro, Antioquia: dos niños resultaron heridos

Autoridades investigan un trágico hecho de violencia intrafamiliar registrado en las últimas horas en zona rural del municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia.

La situación se registró en una vivienda de un sector conocido como la ‘Ye’, sobre la vía que conduce a la vereda Abreo, donde habitantes del sector reportaron a la policía la agresión propinada por un hombre a quien sería su pareja sentimental, una mujer venezolana de 26 años de edad, identificada como Naybel Solórzano.

En medio de una aparente discusión, el hombre le propinó graves heridas con arma cortopunzante a la víctima, quien a pesar de ser trasladada al hospital local San Juan de Dios, perdió la vida.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, indicó que aunque no había denuncias formales por maltrato, versiones indican que no era la primera vez que se generaban este tipo de situaciones entre la pareja.

"No se tienen denuncias frente a a maltratos, a algunas lesiones anteriores, entender que la persona capturada es natural del departamento del Chocó y parece que venía reiteradamente llevando a cabo este tipo de comportamientos en contra de la señora", indicó

Las acciones rápidas desplegadas por la policía permitieron la captura del agresor, mientras que dos menores de 3 y 6 años de edad, hijos de la mujer, también reportaron lesiones menores y quedaron a disposición del Instituto de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.