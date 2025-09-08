Hombre asesinó a su pareja sentimental por una supuesta infidelidad en Bello, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentran investigando un crimen que ha generado consternación en el municipio de Bello, luego de que al interior de una vivienda en el barrio Pérez fueron hallados dos cuerpos sin vida.

Según la información conocida de manera preliminar, las autoridades llegaron hasta el inmueble luego de la advertencia de los vecinos y dentro hallaron los cuerpos de Katherin Casas y Sebastián Fernández, quien habría asesinado a la mujer y después se quitó la vida.

Los relatos de los familiares de estas dos personas indican que, al parecer, Fernández habría descubierto un chat en donde su pareja sentimental estaba hablando con otro hombre, hecho que ocasionó los celos y la ira del hombre que, presuntamente, usó un arma de fuego para acabar con la vida de Casas.

Tras escuchar las detonaciones en esta zona del Norte del Valle de Aburrá, los vecinos del sector alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que llegó al lugar y encontró los cuerpos. Según relata la madre del presunto victimario, horas antes le había pedido que actualice y esté al día con el pago de la funeraria, lo que demostraría las intenciones premeditadas de Fernández de acabar con su vida.

Además, existiría una conversación de WhatsApp en donde el hombre le habría confesado a uno de sus amigos el crimen y que el siguiente que iba a morir era él, por lo que las autoridades correspondientes se encuentran investigando la situación y los causantes del mismo.