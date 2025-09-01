Hombre atacó a bala a un perro en El Peñol, Antioquia; autoridades buscan al agresor

Hay polémica por hombre que atacó a bala a un perro, causándole la muerte en El Peñol. La Administración Municipal indicó que ya fue instaurada una denuncia ante la Fiscalía y solicitaron de manera inmediata el apoyo de la Policía Ambiental para atrapar y judicializar al agresor.

Un hecho aberrante se ha reportado en Barrio Nuevo, ubicado en el municipio de El Peñol. Un perro, de nombre Roco, que solía rondar y resguardase en una zona de talleres fue atacado brutalmente con un arma de fuego por un hombre.

Según las autoridades, esta no es la primera vez que el agresor intentaba acabar con la vida del perro, pues anteriormente, lo intentó herir con un machete luego de que el perro le ladrara. Sin embargo, en esta oportunidad el ataque se vio frustrado gracias a la intervención de la comunidad. A pesar de esto, el hombre regresó para continuar con el ataque, disparándole al canino al interior del taller donde este solía dormir y comer, lugar en el cual falleció.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Arelis Duque, le indicó a Blu Radio que un habitante de la zona ya instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes y aseguró que ya fue identificado el presunto agresor, quien al parecer, deberá responder también por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

"La persona que puso la denuncia la puso por sospechas, porque ya se habían presentado varios altercados de esta persona con el canino y varias amenazas del sospechoso contra este perrito. En ese sector donde estaba el perrito hay varios talleres de mecánica, talleres de ebanisterías y a los animalitos, porque tienen alrededor de tres o cuatro, les daban alimentación en ese sitio. Antes de suceder los hechos, según la información que tienen los propietarios de los talleres, ya se había presentado un altercado con el perrito y ellos lo habían dejado encerrado para evitar que el animalito sufriera lesiones o que tuviera algún problema", indicó la alcaldesa.

"Estamos esperando terminar, pero según lo visto y en la forma como quedó, posiblemente fue con una escopeta Hechiza, una escopeta calibre 12", añadió.

Con el objetivo de acelerar la investigación, la Administración Municipal solicitó a la Policía de Antioquia la intervención prioritaria de la Policía Ambiental con su capacidad operativa para atrapar y judicializar lo más pronto posible al responsable de este hecho. Es de anotar que las autoridades en el departamento han invitado en reiteradas ocasiones a la ciudadanía a denunciar estos hechos de maltrato animal que ya son sancionados fuertemente por la Ley Ángel.

Vale la pena recalcar que este hecho ha generado repudio y rechazo entre la comunidad que hoy pide justicia y que incluso convocaron a una marcha pacífica para exigir una sanción ejemplar contra el responsable de este violento hecho.