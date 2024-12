Hombre intentó secuestrar a niña de 6 años en Yarumal, Antioquia; autoridades investigan

Indignación generó en la comunidad del municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, el caso que se evidenció en el casco urbano cuando se registró una situación en la que un hombre pretendía, al parecer, llevarse a una niña de 6 años de edad en un vehículo.

La madre narró que la pequeña se encontraba en la acera de la casa con una vecina de su edad y que de hecho, estaba escuchando lo que conversaban, momento en el que oyó sus gritos, pues el hombre la obligó a subirse al carro.

"Empezamos a escuchar que la niña gritaba, ella decía no, no, no quiero ayuda y empezó a llorar muy fuerte. El vehículo, según entiendo, no iba tan rápido porque la niña estaba como forcejeando con él, intentando salirse", expresó Carolina Gómez Zuluaga, madre de la menor.

Según versiones preliminares, el padre de la menor de edad salió para salvar a su hija y lo agredió, junto con vecinos del sector, hasta que llegó una patrulla de Policía que fue alertada del intento de rapto en la carrera 18 con calle 23, sector Las Gradas.

La comunidad intentó linchar al presunto responsable, un hombre de 35 años de edad y dedicado a la mecanografía, pero posteriormente fue capturado por el delito de secuestro simple, por lo que está siendo judicializado.

"Yo creo que el vehículo no pudo avanzar tanto. Él sigue, pues, en medida de aseguramiento. Tenemos que esperar como la próxima audiencia", manifestó la progenitora.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en las investigaciones contra este hombre, que dio diversas versiones de lo sucedido.