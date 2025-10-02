Hombres armados hostigaron Policía en Buriticá, Antioquia; un uniformado resultó herido

La situación de orden público en Antioquía no mejora y por el contrario, con el pasar de las horas se sigue recrudeciendo en algunos municipios, como en Buriticá, Occidente del departamento, en donde la Policía Nacional confirmó que hombres armados hostigaron con armas de fuego a varios uniformados.

El reporte entregado por las autoridades explica que los policías estaban saliendo de un proceso de allanamiento que estaba adelantando la Sociedad de Activos Especiales en un predio del municipio Buriticá cuando fueron sorprendidos por los ilegales que dispararon desde larga distancia.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que uno de los uniformados resultó herido y que ya se encuentra siendo atendido de manera prioritaria en la ciudad de Medellín.

La mujer recibió casi un millón de pesos por los supuestos servicios. Foto: referencia, AFP

"Reciben el hostigamiento, produciendo la herida a la altura de la cara de un funcionario de la Policía. En este momento se realizó el traslado hacia el municipio de Santa Fe, Antioquia, donde fue intubado, que le empezaron los primeros auxilios y ya fue remitido a la ciudad de Medellín, a la centro médico Pablo Tobón", mencionó el uniformado.



Aunque el hombre, destacan los expertos, no tuvo daños neurológicos, será intervenido en las próximas horas para mejorar su cuadro clínico que hasta este momento es estable y con daños en tejidos blandos de su rostro.

La Policía Nacional trabaja en determinar quiénes fueron los responsables de este ataque armado, pues destacan desde la Fuerza Pública que en esta zona del departamento de Antioquía delinquen el Clan del Golfo y las disidencias de alias ‘Calarcá’.