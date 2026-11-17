El Hospital Alma Máter de Medellín atraviesa una grave crisis financiera que ya estaría afectando la atención de los pacientes.

La situación llegó al punto de que, ante las deudas con los proveedores, la institución tuvo dificultades para garantizar la alimentación de las personas hospitalizadas y tuvo que recurrir al apoyo del Banco de Alimentos de Medellín.

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De acuerdo con las denuncias de los trabajadores, actualmente el hospital atiende a cerca de 350 pacientes. Uno de los médicos, Carlos Oliveros, aseguró que las deudas de las EPS superan los 150.000 millones de pesos, de los cuales 98.000 millones corresponden a Savia Salud.

"El día de ayer tuvimos una situación en la cual los pacientes no tenían alimentación. Los abastecedores de los alimentos ya no podían más con las deudas y tuvieron que retirarse. Tuvimos que pedir ayuda del Colegio San José, de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Antioquia e incluso la caridad del Banco de Alimentos de Medellín", denunció Oliveros.



El panorama también afecta al personal de la institución. Según la información entregada, los trabajadores de la salud y demás empleados completan tres meses sin recibir sus salarios, tienen pendiente el pago de la prima de mitad de año y cinco meses de otras prestaciones sociales. Además, más de 500 trabajadores han renunciado.

Frente a la situación de Savia Salud, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hace parte de la junta directiva de esta EPS mixta junto con la Gobernación de Antioquia y Comfama, reconoció las dificultades financieras de la entidad.

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El mandatario señaló que Savia Salud tiene una cartera de dos billones de pesos y aseguró que desde el Distrito se mantienen atentos a las alternativas para estabilizar la EPS y avanzar en los giros a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

"Yo tengo que seguir pendiente de todo lo que tiene que ver con las entidades del Distrito y mirando como socio, que son Gobernación y Alcaldía y Comfama, el tema de Savia Salud, viendo cómo se logra estabilizar esa empresa que tiene cartera de 2 billones de pesos. Pero la verdad es que la situación de la salud es crítica. Esto es un escenario planteado al Gobierno central. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el Distrito para mantener y recuperar entidades como Hospital General, Hospital Concejo de Medellín y la red Metrosalud, que es toda la red pública, y por supuesto que nos preocupa la situación del Alma Máter y por eso hay que mirar desde Savia Salud cómo se pueden seguir haciendo esos giros", indicó el mandatario.

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Entre tanto, las directivas del Hospital Alma Máter advierten que la institución acumula deudas por 455.000 millones de pesos, respaldadas por una cartera de 332.000 millones, de la cual más del 50 % es de difícil recaudo.

La crisis financiera mantiene en alerta a los trabajadores y pone en evidencia las dificultades que enfrenta la institución para garantizar su funcionamiento y la atención de sus pacientes.