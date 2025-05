Infecciones respiratorias en Antioquia se incrementaron en un 12 % por lluvias

Las infecciones respiratorias en Antioquia se han incrementado en un 12 % en esta temporada de lluvias. La subregión más afectada es el Valle de Aburrá , siendo Medellín el municipio con más casos, con 117 mil consultas por virus respiratorios.

La ola invernal no solo ha generado varias emergencias, sino también el incremento de enfermedades, pues hasta el momento en Antioquia van 329 mil reportes por infección respiratoria aguda en consulta externa y urgencias, evidenciando un incremento del 12 % respecto al año anterior, cuando tan solo había 292 mil reportes.

Blu Radio consultó con la Secretaría de Salud de Antioquia, la cuál explicó que la población más afectada por las infecciones respiratorias agudas son las personas que tienen entre 20 y 39 años, con un 31,3 %, seguidas del grupo que abarca edades entre los 40 y 59 años, que representan un 20 % de los casos.

Asimismo, entre las ciudades con mayores reportes se encuentra Medellín, con más de 117 mil consultas por infecciones respiratorias, siendo los virus más comunes y de mayor circulación el sincitial (VRS), el metapneumovirus, la influenza A, el rinovirus, la parainfluenza tipo 1 y el coronavirus.

Dionisia Yusti Rivas, subsecretaria de Salud Pública en Antioquia, explicó que en este momento el departamento se encuentra en un alto pico respiratorio, por lo cual se han incrementado las acciones.

"En este momento nos encontramos en pico respiratorio, obviamente también por las lluvias que se han presentado, entonces eso hace que se estén presentando más casos comparados con los casos del 2024", expresó la funcionaria.

Adicionalmente, la subsecretaria realizó algunas recomendaciones: "La primera es, por supuesto, verificar el esquema de vacunación. Se les recomienda, sobre todo, a las personas mayores de 40 años vacunarse contra la influenza estacional y, por supuesto, contra el COVID-19 y también en los niños. Evitar el contacto con personas que tengan síntomas respiratorios y, si se tienen síntomas respiratorios, entonces las personas deben evitar los lugares cerrados, mantener el tapabocas, estornudar cubriéndose la boca y nariz con el antebrazo o con un pañuelo o con pañuelos", añadió.

"Lavarse permanentemente las manos y, si no tienen jabón y agua en la mano, entonces usar alcohol glicerinado y, si presentan signos respiratorios, es decir, dificultad al respirar, fiebre persistente, decaimiento, entonces se les recomienda a las personas acudir a los servicios médicos para que tengan un manejo de medicina y, como siempre recomendamos, no utilizar remedios caseros, no automedicarse" completó.

Las subregiones con más casos son el Valle de Aburrá, con un 76,6 %; luego le sigue el Oriente, con un 9 %; y por último está Urabá, con el 5 % de los casos. Debido a esto, las autoridades han recomendado a la ciudadanía vacunarse contra la influenza estacional y el COVID-19, evitar el contacto con personas que tengan síntomas respiratorios y, si ya fue contagiado, se recomienda evitar los lugares cerrados, mantener el uso del tapabocas, lavarse permanentemente las manos y acudir a los servicios médicos.