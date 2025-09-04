Iniciaron obras de cárcel para sindicados en Medellín: descongestionará hacinamiento del 200 %

Luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara a la Alcaldía de Medellín construir una cárcel de sindicados, las autoridades en la capital de Antioquia indicaron que el proyecto, que comenzó a estructurarse desde el 2017, avanza en un 3 % y que estará listo en el 2027, cuando los primeros sindicados serán sacados de las estaciones de Policía para trasladarlos hasta el complejo construido en el corregimiento de San Cristóbal.

Según se pudo confirmar, la cárcel tendrá capacidad para 1.339 personas y tendrá una inversión con vigencias futuras de 675.000 millones de pesos, con la que la Alcaldía busca tener un espacio para que las personas que afrontar procesos en su contra puedan enfrentarlos privados de la libertad, pero en un lugar en óptimas condiciones.

El mandatario indicó que la construcción de la cárcel, que se está realizando con una alianza público-privada, tendrá elementos para que los sindicados no vayan a este lugar a seguir delinquiendo.

"Se garantiza la seguridad, se garantiza el tema de los inhibidores de señal. No es que la gente va a ir a las cárceles como sindicados a extorsionar, como lo hacen desde diferentes cárceles o a seguir cometiendo delitos", dijo Gutiérrez.

Obras para cárcel de sindicados en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Gutiérrez insistió que la cárcel tendrá cinco pabellones y que por ahora se avanza en las labores de remoción de tierra y, además, se hace una gestión social y ambiental con la destinación de 1.000 millones de pesos para obras comunitarias.

El alcalde de Medellín fue enfático en asegurar que esta situación ayudará a descongestionar las estaciones de Policía que en varias zonas de la ciudad incluso triplican su ocupación original.

"Es superior al 180%. Las capacidades que tiene hoy, por ejemplo, a través de las estaciones de policía en el área metropolitana, es de de 778 personas privadas de la libertad y hoy tienen más de 2.000", explicó.

Construcción cárcel de sindicados en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Finalmente, destacaron desde la Alcaldía de Medellín que la cárcel de sindicados generar hasta 500 empleos locales y que con Corantioquia se hizo la tala autorizada que fue compensada con 15.000 hectáreas y el rescate de fauna y flora en el corregimiento de San Cristóbal.