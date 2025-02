Inmovilizan vehículo que atropelló a una ciclista y la dejó gravemente herida en Medellín

Tras menos de una semana, las autoridades en Medellín lograron esclarecer dos nuevos casos de siniestros viales en los que los conductores involucrados se dieron a la fuga. El más reciente se registró el pasado 26 de enero en la Avenida Las Vegas, cuando un automóvil atropelló a una ciclista que se desplazaba por la vía, causándole graves lesiones.

Tras huir del lugar, se activó el protocolo de vehículos fugados y, gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, el vehículo fue localizado horas después abandonado en una zona de Castilla. Al respecto se refirió el secretario de Movilidad de la ciudad, Mateo González.

"Dimos con el paradero en menos de seis horas. El vehículo lo dejaron abandonado en el sector de Castilla. Fue inmovilizado y traído a la Secretaría de Movilidad. A la familia de la ciclista le brindamos el acompañamiento psicosocial y jurídico en la secretaría con la finalidad de que pudieran colocar la denuncia en la Fiscalía", mencionó el funcionario.

Desde la Secretaría de Movilidad mostraron su voluntad para que en estos casos no haya impunidad, a la par que le pidieron a la ciudadanía que cuando tenga un siniestro en las calles, se quede en el sitio, llame al 123 y pida el acompañamiento de las autoridades. “Cuando veamos este tipo de casos, por favor alerten a las autoridades, compartan la información que tengan. No vamos a tolerar que en este tipo de situaciones las personas no respondan por este tipo de casos y que las víctimas queden desamparadas”, detalló González.

Por ahora, la ciclista y su familia reciben acompañamiento por parte del Centro de Atención a Víctimas de la Secretaría de Movilidad.