Integrantes del Clan de Oriente asesinaron a un menor de edad en Nariño, Antioquia

En un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de su cuenta de X el asesinato de un menor de edad en la vereda La Balsora del municipio de Nariño.

Según destacó el mandatario los responsables del crimen serían integrantes del grupo delincuencial Clan de Oriente, incluso, Rendón publicó una foto en donde se observan dos hombres con sus caras tapadas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que estos hombres pertenecientes al Clan de Oriente asesinaron a un menor en el municipio de Nariño. Autoridades ofrecen hasta $500 millones para identificar a los responsables. #VocesySonidos pic.twitter.com/kkAuXm5RTO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 19, 2025

“Estos bandidos que se tapan la cara, anoche, del reducto del GDCO Clan de Oriente de alias Camila, asesinaron a un menor de edad”, fue lo aseguró el gobernador de Antioquia que pidió ayuda para identificar a los asesinos.

La denuncia del mandatario departamental llegó con el anuncio de una recompensa de hasta 500 millones de pesos para, “neutralizar a estos criminales”. Según Andrés Julián Rendón la comunidad en Nariño ya sabe quiénes son los responsables, por lo que espera información en las próximas horas.



A la espera de que se esclarezca quién es el menor de edad asesinado, las autoridades en el Oriente antioqueño buscan sin descanso a los sicarios con la premisa del gobernador de Antioquia, “ayúdennos, con absoluta reserva, a quitarnos estos delincuentes de encima”.