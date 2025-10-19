En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Integrantes del Clan de Oriente asesinaron a un menor de edad en Nariño, Antioquia

Integrantes del Clan de Oriente asesinaron a un menor de edad en Nariño, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofreció hasta $500 millones para identificar a los responsables.

Asesinato en Nariño, Antioquia.jpg
AFP y @AndresJRendonC
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

En un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de su cuenta de X el asesinato de un menor de edad en la vereda La Balsora del municipio de Nariño.

Vea también:

  1. Captura a menor que asesinó a un hombre
    Captura a menor que asesinó a un hombre
    Foto: Captura de pantalla
    Bogotá

    Autoridades capturan a menor que asesinó a un hombre durante una riña en el sur de Bogotá

Según destacó el mandatario los responsables del crimen serían integrantes del grupo delincuencial Clan de Oriente, incluso, Rendón publicó una foto en donde se observan dos hombres con sus caras tapadas.

Estos bandidos que se tapan la cara, anoche, del reducto del GDCO Clan de Oriente de alias Camila, asesinaron a un menor de edad”, fue lo aseguró el gobernador de Antioquia que pidió ayuda para identificar a los asesinos.

La denuncia del mandatario departamental llegó con el anuncio de una recompensa de hasta 500 millones de pesos para, “neutralizar a estos criminales”. Según Andrés Julián Rendón la comunidad en Nariño ya sabe quiénes son los responsables, por lo que espera información en las próximas horas.

A la espera de que se esclarezca quién es el menor de edad asesinado, las autoridades en el Oriente antioqueño buscan sin descanso a los sicarios con la premisa del gobernador de Antioquia, “ayúdennos, con absoluta reserva, a quitarnos estos delincuentes de encima”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Andrés Julián Rendón

Muerte menores

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad