Investigan a alcalde y exsecretario de Sabanalarga, Antioquia, por uso indebido de un crédito

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Sabanalarga, Antioquia, Morel Alfonso Mazo Gutiérrez, y el exsecretario de Hacienda de ese municipio, Carlos Andrés Taborda Rodríguez, por la presunta destinación indebida de recursos provenientes de un crédito desembolsado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en 2019.

Según el ente de control, el 27 de diciembre de ese año el mandatario local suscribió un pagaré con el IDEA por un monto de $272,8 millones, como parte del contrato de empréstito No. 0060 de 2017 y un otrosí de 2018.

Dinero colombiano Foto: Bluradio

Los recursos debían destinarse a la construcción de la placa del polideportivo en la vereda El Llano de Oro, pero la investigación sugiere que se modificó la destinación original.

Durante el proceso, la Procuraduría revisó copias del pagaré y del acuerdo municipal que autorizaba al alcalde a cambiar el propósito del crédito. Sin embargo, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia determinó que esta actuación podría configurar una falta disciplinaria gravísima.

Con esta decisión, el organismo de control busca establecer la responsabilidad de los funcionarios en la administración de los recursos públicos. Tanto el alcalde como el exsecretario de Hacienda tendrán que responder en el proceso disciplinario que se adelanta en su contra.

La investigación se suma a otras actuaciones de la Procuraduría en Antioquia, encaminadas a vigilar el manejo de los recursos municipales y garantizar su destinación transparente.