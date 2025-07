Investigan a joven de 14 años por disparar rifle desde edificio en Medellín: hay varios heridos

Momentos de temor sufrieron vecinos de un sector entre Rodeo Alto y La Mota, suroccidente de Medellín, cuando fueron sorprendidos por disparos de un rifle deportivo que salieron desde el piso 11 de un edificio de la zona.

La acción habría sido perpetrada por un joven de 14 años de edad, que le causó heridas a varias personas, ocasionando que, incluso, seis de ellas interpusieran la denuncia en la Fiscalía, según confirmó una de las afectadas.

La víctima contó a Blu Radio que, mientras esperaba a su hija, de seis años, que llegaba en transporte escolar, fue herida en su brazo y también este mismo elemento impactó en el estómago, por lo que a la llegada de la pequeña lo único que pensó fue en refugiarse en su unidad, a pocos metros de lo sucedido.

Allí se dio cuenta de que no era la única afectada y que en la edificación del frente, de donde provenían los disparos, ya se encontraba otro hombre lesionado dialogando con la Policía.

"Yo me sentí así como un tiro de un rifle o una escopeta, cuando yo me miro, el brazo lo tenía perforado y esa misma bala me pegó en el abdomen. Cuando eso pasó, en ese momento llevo la ruta escolar con mi hija y mi hija me dio así asusta y yo le dije, Mariana, vámonos rápido", indicó la mujer que pidió la reserva de su identidad.

Pese a la cantidad de heridos que indica la comunidad dejó la acción del adolescente, según confirmó la Policía Metropolitana, al llegar la patrulla de vigilancia al sitio encontró solo a dos de los afectados, un hombre de 35 años y una mujer de 52 años, quienes presentaban heridas en el glúteo y el antebrazo derecho, respectivamente.

También, indicaron las autoridades, ambos fueron trasladados a la clínica y, según reporte médico, sus lesiones no revisten gravedad, aunque para el caso de la mujer se registró una incapacidad médica y tras interponer la denuncia deberá presentarse ante Medicina Legal para que evalúe su afectación física.

"Hay muchas víctimas de esos dos adolescentes que estaban jugando con la vida y todo el que se les atravesara. Fuimos a la clínica de las Américas y nos atendieron, que teníamos que dar dos millones de pesos para que nos pudieran atender. En la unidad Santa Juana se consiguieron los dos millones para un señor, para mí, para que nos atendieran", agregó.

Según la Policía, tras identificar el apartamento desde donde se hicieron los disparos acudieron a allí y en el sitio, una ciudadana manifestó que su primo, menor de edad, era el responsable del hecho; “haciendo entrega voluntaria de un rifle neumático, con el cual habría realizado los disparos”, reza en el reporte.

Se conoció otro caso en el que una mujer de 54 años recibió un disparo en una pierna mientras esperaba el bus en un paradero y fue trasladada a un centro asistencial por el conductor del mismo.

Además, el adolescente estaría implicado en otro hecho donde disparó contra una motocicleta en la que viajaban un hombre y su hija de cinco años, impactando uno de los retrovisores, lo que llevó al dueño a denunciar por daños personales.

Por lo pronto, el caso fue dejado a disposición de la autoridad competente para el trámite correspondiente, según aclaró la Policía.