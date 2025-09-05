Investigan grafiti del ELN pintado en corregimiento de Medellín: identificaron una persona

Imágenes que circulan en redes sociales generaron temor en la población de San Antonio de Prado, uno de los cinco corregimientos de Medellín, pues allí se evidencian grafitis con las letras ELN, que fueron pintados en paredes del sector conocido como El Chorizo, en cercanías de la escuela La Montañita.

La zozobra en la zona es también porque, según sus habitantes, es la primera vez que se registra un hecho como este y temen que la violencia llegue, generando inseguridad para la comunidad, en especial, porque es un paso habitual de estudiantes y trabajadores.

Mientras las autoridades intentan determinar si los responsables son miembros o no de esa guerrilla, según el secretario de Seguridad Manuel Villa desde el primer momento en que se conocieron los hechos hicieron presencia allí unidades del Ejército y la Policía, que en conjunto han realizado patrullajes durante los últimos días. También se adelantan labores de inteligencia con Sipol, de la Policía Metropolitana, indagando quién pudo haber estado detrás de estos grafitis.

"Ya se tienen algunos videos, ya se tiene claro que fue una persona, se tiene claro por dónde ingresó, hacia dónde corrió y esta persona tarde que temprano tendrá que caer como ya hemos capturado a algunos otros grafiteros y que no terminan siendo grafiteros, sino personas que hacen apología al terrorismo y que terminan enfrentando la justicia no es por un graffiti, es por terrorismo", declaró el funcionario.

Villa recalcó que las autoridades mantendrán el control en todos los territorios, urbanos y rurales, con patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército, para preservar la tranquilidad ciudadana. Añadió que los grupos criminales que intentan sembrar miedo con grafitis o actos de intimidación se encontrarán con una respuesta contundente del Estado.