Investigarán a exdirectivos de Telemedellín durante administración Quintero por medios “fake”

Exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín siguen sumando procesos en entidades penales y de control por presuntas irregularidades en la gestión de entidades y recursos públicos.

Esta vez, el turno en los próximos días estará para exfuncionarios y exdirectivos del cana local Telemedellín, quienes a través de un auto emitido hace pocos días por parte de la Procuraduría fueron citados para notificarse por la apertura de una investigación disciplinaria.

Puntualmente, la comunicación hace referencia a cuatro exfuncionarios: Denilson Mendoza, quien se desempeñó como gerente de Telemedellín durante 2021 y renunció en 2022 para buscar aspiraciones políticas en Cali; Juan José Aux, exsecretario de Comunicaciones; Mabel López, otra gerente del canal que antecedió en el cargo a Mendoza; y Lady Johanna Restrepo, exdirectora de Agencia y Control de Medios del canal.

Hasta el momento ninguno de los posibles investigados se ha notificado ni se conoce exactamente cuál sería el caso que ameritaría el proceso disciplinario, sin embargo, es posible que esté relacionado con el escándalo por la creación de medios ‘fake’ en el que se denunció que más de una docena de medios de comunicación alternativos, sin trayectoria ni presencia visible, recibieron contratos millonarios en pauta institucional, por un monto superior a los 700 millones de pesos.

Muchos de esos portales desaparecieron posteriormente de internet, lo que puso en evidencia que podrían ser sitios ficticios o de corta duración, creados como parte de una operación propagandística para atacar opositores políticos y promover algunas agendas de la administración en turno.

Inclusive, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y la Contraloría iniciaron investigaciones para establecer si hubo un uso indebido de recursos públicos.