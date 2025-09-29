Joven asesinó a su padrastro en Medellín, al parecer, por defender a su mamá

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que luego de recibir una llamada a la línea de emergencias 123, atendió un caso de presunta violencia intrafamiliar en donde un hombre de 64 años identificado como Fernando Enrique Cadavid Rivera murió en el barrio Robledo Pajarito.

La información que han dado las autoridades de manera preliminar evidencia que el hecho se originó cuando, al parecer, el hombre llegó hasta la vivienda en el Occidente de la capital de Antioquia en estado de alteración e intentó agredir a la madre de la joven de 22 años.

Una vez la mujer se percata del riesgo en el que estaba su madre, tomó un cuchillo y apuñaló a su padrastro en el pecho. La situación fue alertada a las autoridades que llegaron hasta la casa y encontraron el cuerpo del hombre tendido en unas escaleras.

Luego de admitir la agresión, la mujer de 22 años fue capturada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y fue dejada a disposición de la autoridad competente para que avance su proceso judicial al mismo tiempo que la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.



Por ahora desde Medellín han destacado que el Cuerpo Técnico de Investigación hizo la inspección del cadáver de Fernando Enrique Cadavid Rivera y, además, verificó el lugar de los hechos para poder tener más elementos probatorios que puedan ayudar en la resolución del homicidio.