Juez liberó a alias 'Chorizo’, cabecilla financiero del Frente 36 de las disidencias

Tras las audiencias concentradas que desarrollaba el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante de Antioquia, quedó en libertad Yeison Alfonso Sánchez Pérez, alias ‘Chorizo’, señalado de ser el testaferro del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Este hombre, capturado el pasado 27 de agosto, tenía más de 8 años de trayectoria en el grupo armado, era el encargado de administrar los recursos financieros derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, además de gestionar entables mineros irregulares y coordinar redes de apoyo de la estructura delictiva. Al parecer, el juez con función de control de garantías tomó esta decisión teniendo en cuenta algunas irregularidades en testimonios clave y también por una presunta agresión contra el hombre al momento de su captura.

En su prontuario criminal figura, según las autoridades, que habría participado en acciones terroristas con inteligencia delictiva para atentar contra la Fuerza Pública en el municipio de Anorí. También estaría vinculado al homicidio de una comerciante de Amalfi, en hechos registrados en Girardota en el 2024.

Este sujeto recaudaba más de 20.000 millones de pesos mensuales producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros en los municipios de Anorí y Amalfi, en el Nordeste antioqueño, dinero que se estima equivalía a unos 240 mil millones de pesos al año producto de la minería ilegal. De hecho, cuando se conoció la captura, el gobernador Andrés Julián Rendón comparó este millonario recaudo de la estructura porque "equivale casi tres veces al presupuesto que tiene la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia para 2025".

Durante la captura, las autoridades incautaron más de 11 millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una memoria USB, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Alias 'Chorizo' deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

Vale la pena mencionar que el capturado hace parte del frente 36, señalado como responsable por parte de las autoridades, del asesinato de 13 policías en Amalfi.