Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Jueza le dio la razón a docente que denunció ser despedida por llamar misógino a decano de la UdeM

Jueza le dio la razón a docente que denunció ser despedida por llamar misógino a decano de la UdeM

Se trata del caso de Stephanie Rendón, de la Facultad de Derecho. La decisión ordena reparación, una mesa de trabajo sobre violencias basadas en género y un acto público por despido discriminatorio.

