En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Legalizan captura de agresor de niño en Medellín; el menor sigue en estado crítico

Legalizan captura de agresor de niño en Medellín; el menor sigue en estado crítico

El alcalde de Medellín reveló que también la mamá de la víctima venía siendo blanco de graves intimidaciones por parte del hombre que estaría vinculado a la estructura criminal conocida como Los Mondongueros.

urgencias-referencia.jpg
Urgencias, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:01 p. m.

En una unidad de cuidados intensivos pediátrica en el Hospital General de Medellín sigue siendo atendido el menor de 4 años víctima de una brutal golpiza por parte de su padrastro. La captura del hombre ya fue legalizada en audiencias preliminares

Sigue la consternación en Medellín tras el grave hecho de violencia intrafamiliar del que fue víctima un niño de tan solo cuatro años a manos de su padrastro en una vivienda del barrio Castilla, noroccidente de Medellín.

Al tiempo que avanzan el proceso judicial contra el responsable de la agresión, identificado como Cristian Alexis González gallego, alias ‘Lámpara’, a quien un juez de control de garantías ya le legalizó su captura, el menor de edad se sigue debatiendo entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos pediátrica en el Hospital General de Medellín.

"La evolución no es para nada buena, todo lo contrario. Su situación es cada vez más crítica, tienen comprometidas muchas partes de su cuerpo, golpes fuertes en el cráneo, en la cabeza, golpes también muy fuertes en el tórax, en el abdomen, una golpiza brutal", señaló el alcalde.

Sobre el caso se conoce que la fuerte golpiza brindada por el mayor de edad al niño se habría producido porque no obedeció la orden de dormirse. El mandatario de la capital antioqueña inclusive reveló que también la mamá de la víctima venía siendo blanco de graves intimidaciones por parte del hombre que estaría vinculado a la estructura criminal conocida como Los Mondongueros.

"La madre argumenta que este tipo la amenazaba, le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor", añadió el mandatario local.

Publicidad

Finalmente, el alcalde de Gutiérrez pidió celeridad y proporcionalidad en la decisión a la justicia que tiene al borde de la muerte al niño agredido.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Federico Gutiérrez

Publicidad

Publicidad

Publicidad