Legalizan captura de agresor de niño en Medellín; el menor sigue en estado crítico

En una unidad de cuidados intensivos pediátrica en el Hospital General de Medellín sigue siendo atendido el menor de 4 años víctima de una brutal golpiza por parte de su padrastro. La captura del hombre ya fue legalizada en audiencias preliminares

Sigue la consternación en Medellín tras el grave hecho de violencia intrafamiliar del que fue víctima un niño de tan solo cuatro años a manos de su padrastro en una vivienda del barrio Castilla, noroccidente de Medellín.

Al tiempo que avanzan el proceso judicial contra el responsable de la agresión, identificado como Cristian Alexis González gallego, alias ‘Lámpara’, a quien un juez de control de garantías ya le legalizó su captura, el menor de edad se sigue debatiendo entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos pediátrica en el Hospital General de Medellín.

"La evolución no es para nada buena, todo lo contrario. Su situación es cada vez más crítica, tienen comprometidas muchas partes de su cuerpo, golpes fuertes en el cráneo, en la cabeza, golpes también muy fuertes en el tórax, en el abdomen, una golpiza brutal", señaló el alcalde.

Sobre el caso se conoce que la fuerte golpiza brindada por el mayor de edad al niño se habría producido porque no obedeció la orden de dormirse. El mandatario de la capital antioqueña inclusive reveló que también la mamá de la víctima venía siendo blanco de graves intimidaciones por parte del hombre que estaría vinculado a la estructura criminal conocida como Los Mondongueros.

"La madre argumenta que este tipo la amenazaba, le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor", añadió el mandatario local.

Finalmente, el alcalde de Gutiérrez pidió celeridad y proporcionalidad en la decisión a la justicia que tiene al borde de la muerte al niño agredido.