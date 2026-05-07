"Les da miedo entrar”: hermano de periodista Mateo Pérez pide intervención de autoridades en Briceño

El departamento de Antioquia se encuentra consternado, luego de que las autoridades confirmaran que todo apunta a que el periodista Mateo Pérez habría sido asesinado por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en zona rural de Briceño.

Esto, tras omitir las advertencias de propios y extraños de no incursionar en algunas veredas del Norte antioqueño.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, confirmó que las informaciones que se han podido recopilar en el lugar de los hechos, apunta a que lastimosamente el joven periodista, que quería cubrir la situación de violencia en la subregión, fue asesinado.

"Todo apunta a que fue asesinado por los integrantes de este grupo disidente por ser extraño en la zona. Vuelvo y le repito, todo lo que entra extraño a esa zona es abordado para ver de qué, de quién se trata, qué va a hacer", señaló el funcionario.



Cronología de los hechos

La cronología que se ha conocido sobre este hecho es que Mateo llegó a Briceño el 4 de mayo sobre las 3:30 de la tarde y allí habló con la alcaldía, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y personas del común y todos le habrían dado la misma recomendación: no ir a la vereda Palmichal por los problemas de seguridad.



A pesar de las constantes advertencias, Mateo se dirigió a la zona rural, en donde hace apenas unas horas habían asesinado a un soldado del Ejército Nacional y allí fue visto por última vez sobre las 4:00 de la tarde del 5 de mayo con integrantes del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que, al parecer, lo retuvieron y luego lo habrían asesinado.

Las versiones preliminares indican que el estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional fue hasta el Norte antioqueño con el objetivo de entrevistar a Jhon Edison Chala Torejano, alias ‘Víctor Chala’ o ‘Chalá’, uno de los cabecillas del Frente 36 y quien hoy es uno de los principales sospechosos de la situación.

Julián Pérez, hermano del joven periodista, habló con Blu Radio y pidió que se haga todo lo posible para poder llegar hasta la zona donde fue visto por última vez Mateo. Sin embargo, aseguró que las autoridades les han dicho que ingresar a la zona es sumamente complicado por los problemas de orden público.

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"Las autoridades de la zona lo único que nos dicen es que la situación de orden pública es muy compleja en la zona, que les da miedo dirigirse hacia donde está el cuerpo. No nos ayudan, ellos simplemente están esperando como que todo pase o no sé qué, pero no, que no se han dado ninguna respuesta efectiva", manifestó Pérez.

Ante los pedidos del hermano del periodista oriundo de Yarumal, la Gobernación de Antioquia expuso una situación más que preocupante y que demuestra la delicada situación en el municipio de Briceño y es que organismos de derechos humanos no han podido llegar a la zona donde estaría Mateo porque no tienen autorización de los grupos ilegales.

Luis Martínez explicó que la zona donde fue interceptado el joven periodista es hoy por hoy el lugar de más difícil acceso para la Fuerza Pública, debido al poder que ha adquirido alias 'Chala' o alias 'Primo Gay', que son quienes comandan en el Norte antioqueño.

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"Hay un temor reverencial a esos delincuentes que delinquen en ese sector, entonces, ellos (organismos de derechos humanos) sí hacen contactos para poder acercarse y tener seguridad de que no les vaya a pasar absolutamente nada", aseguró Martínez.

Aunque las autoridades departamentales indicaron que hay unos indicios de donde podrían encontrar a Mateo Pérez, su hermano manifestó que como familia no han recibido información exacta y que están solo han sabido por medio de las comunidades de la zona.

Julián le contó a Blu Radio que también les ha llegado otra versión y es que Mateo no estaría en la vereda Palmichal, sino que habría sido trasladado a otra en la misma jurisdicción del Norte antioqueño.

"Pues, hay varias versiones, hay unas personas que dicen que en la vereda Palmichal, otras dicen que se lo llevaron de ahí hacia la vereda de El Hoyo, pero no sabemos si la verdad es sí es cierta, porque es un desaparecimiento", insistió el hermano del periodista.

De momento, y buscando hallar el cuerpo de Mateo Pérez, se espera que haya un refuerzo operacional en Briceño para que el Ejército Nacional entre con la Policía Judicial y se puedan hacer las investigaciones correspondientes y determinar con exactitud qué pasó con el periodista de Yarumal.