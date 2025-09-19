Líderes políticos de Medellín y el Oriente de Antioquia denuncian amenazas de muerte

Denuncias sobre amenazas de muerte tienen en alerta a políticos y activistas en Antioquia, quienes ante la gravedad de los hechos han solicitado mayor acompañamiento por parte de las autoridades y la fuerza pública.

Una de las situaciones más complejas las reveló el concejal de oposición de Medellín, José Luis Marín, quien indicó que en una nueva evaluación de riesgo la Unidad Nacional de Protección retiró las únicas dos medidas que había definido, dotándolo de un chaleco antibalas y un celular.

El corporado expresó que solicitó este nuevo estudio en vista del aumento de mensajes intimidatorios en redes sociales, a raíz, según él, de señalamientos que en contra suya han lanzado otros colegas en plenaria.

"Yo solicito una nueva evaluación porque en ese momento eran diariamente muchas amenazas en redes sociales y en la calle también hostigamiento y la UNP me hace el nuevo análisis y que las medidas previas que tenía, que era el chaleco antibalas y el celular, pues se me retiran porque tengo riesgo ordinario", detalló el corporado.



Otra situación compleja se registra en el Oriente de Antioquia donde un mensaje de texto enviado desde un número celular amenaza “dar de baja” a varios líderes del departamento por una supuesta simpatía con la izquierda y el Gobierno nacional.

En la comunicación se menciona al actual alcalde de San Rafael, Aniceto Giraldo, así como a dos funcionarios de la misma administración y a Miguel Gutiérrez, un activista político y líder ambiental del partido Dignidad y Compromiso, crítico de la administración departamental.

Figuras políticas como el diputado Luis Peláez han solicitado públicamente condiciones de seguridad para Gutiérrez, quien también en las últimas horas reportó que ya puso en conocimiento de la Fiscalía las recientes amenazas.

