Luz verde a Puerto Antioquia: Corpourabá levanta medidas cautelares impuestas hace 4 meses

Con la decisión de Corpourabá se levantan las medidas preventivas que corresponden al trazado de las torres 1 a la 16 y a varios predios que se relacionan dentro de las obras. Aun así, la entidad exhortó a Puerto Antioquia para que acate todas y cada una de las órdenes emitidas por las diferentes entidades en relación con el predio denominado la ‘Presumida’, que, recordemos, había sido denunciado por una familia en Turbo por presunta invasión.

La polémica alrededor de Puerto Antioquia sigue en curso, pues, a pesar de que Corpourabá levantó las medidas cautelares preventivas, aún falta que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales levante las acciones cautelares que también le impuso.

Inelda Rosa Viloria, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Riogrande en Turbo, expresó a Blu Radio que es preocupante el retroceso que ha tenido la obra a raíz de las medidas que se le ha impuesto al proyecto desde que inicio.

Publicidad

"Sinceramente, nosotros nos sentimos muy afectados y por Panteoquia separada. A nosotros nunca nos habían tenido en cuenta para nada. Para nada, nosotros somos una comunidad demasiado olvidada. A través de Puerto Antioquia ya vienen llegando unas empresas que también quieren hacer inversión en la región, entonces, es preocupante la situación", expresó la líder.

Son varios los sectores que se han pronunciado alrededor de la polémica con Puerto Antioquia, por ejemplo, Eduardo Loaiza Posada, director ejecutivo de Camacol en Antioquia, indicó que a pesar de ser un proyecto de gran importancia para el departamento, las autoridades no lo miran con óptica de desarrollo y no son dolientes ante los miles de empleos que puede generar.

"Las autoridades no miran los proyectos con la óptica del desarrollo, sino a veces como con otros intereses. No le importa lo que se atrase para que empiece la operación, no es doliente y no le importa que cientos o miles de empleos se pudieran estar generando, no importa los extra costos financieros o administrativos", indicó el funcionario.

Aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos son generados por Puerto Antioquia y, a raíz de esto, y para que el proyecto no siga retrasándose, los diputados antioqueños tendrán próximamente un debate en la Asamblea para abordar la actual situación que enfrenta el puerto.