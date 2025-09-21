En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 140 efectivos de la Policía reforzarán seguridad en 4 municipios del Valle de Aburrá

Más de 140 efectivos de la Policía reforzarán seguridad en 4 municipios del Valle de Aburrá

La decisión se tomó como parte de las estrategias de las autoridades para afrontar problemáticas de seguridad en estas localidades de la subregión.

Policía Nacional
Policía Nacional
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

La decisión se tomó luego de un Consejo Metropolitano de Seguridad realizado en Bello motivado por la percepción de inseguridad entre la población de diferentes localidades de esa zona del Valle de Aburrá.

Vea también:

  1. Operativos captura (2).jpg
    Alcaldía de Medellín
    Antioquia

    Capturan en el Valle de Aburrá a ‘Bola’, quien tenía una red de tráfico junto a su familia

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, entregó una de las principales conclusiones de la reunión con los mandatarios locales.

"Actividades tanto de prevención como de disuasión pero también de investigación y de control. 142 unidades que a partir de hoy estarán dispuestos para trabajo articulado con nuestros alcaldes", confirmó el uniformado.

Referencia policías.
Referencia policías.
Foto: AFP.

En total, además, serán priorizadas 17 zonas del Norte del Valle de Aburrá en trabajo articulado con el Ejército, la Fiscalía, el CTI y las personerías municipales.

También serán parte de las actividades de prevención requisas a establecimientos comerciales, hoteles y residencias. La alcaldesa de Bello, Lorena González, entregó otras de las conclusiones de la reunión con las diferentes autoridades.

"Garantizar que haya personal permanente en el Norte, reorganizar el inventario criminal para identificar los grupos delincuenciales. Acordamos campañas de prevención con el Gaula, establecer una ruta segura entre Bello y Barbosa, visibilizar la gestión de seguridad y vincular las alcaldías con la central de monitoreo", indicó la mandataria.

Cabe resaltar, finalmente, que según lo informado después del Consejo de Seguridad, habrá reuniones semanales para planear las actividades que buscan reducir los delitos, especialmente el hurto, y riesgos sociales en ese sector del Valle de Aburrá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valle de Aburrá

Bello

Policía Nacional

Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad