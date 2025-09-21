Más de 140 efectivos de la Policía reforzarán seguridad en 4 municipios del Valle de Aburrá

La decisión se tomó luego de un Consejo Metropolitano de Seguridad realizado en Bello motivado por la percepción de inseguridad entre la población de diferentes localidades de esa zona del Valle de Aburrá.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, entregó una de las principales conclusiones de la reunión con los mandatarios locales.

"Actividades tanto de prevención como de disuasión pero también de investigación y de control. 142 unidades que a partir de hoy estarán dispuestos para trabajo articulado con nuestros alcaldes", confirmó el uniformado.

Referencia policías. Foto: AFP.

En total, además, serán priorizadas 17 zonas del Norte del Valle de Aburrá en trabajo articulado con el Ejército, la Fiscalía, el CTI y las personerías municipales.



También serán parte de las actividades de prevención requisas a establecimientos comerciales, hoteles y residencias. La alcaldesa de Bello, Lorena González, entregó otras de las conclusiones de la reunión con las diferentes autoridades.

"Garantizar que haya personal permanente en el Norte, reorganizar el inventario criminal para identificar los grupos delincuenciales. Acordamos campañas de prevención con el Gaula, establecer una ruta segura entre Bello y Barbosa, visibilizar la gestión de seguridad y vincular las alcaldías con la central de monitoreo", indicó la mandataria.

Cabe resaltar, finalmente, que según lo informado después del Consejo de Seguridad, habrá reuniones semanales para planear las actividades que buscan reducir los delitos, especialmente el hurto, y riesgos sociales en ese sector del Valle de Aburrá.