Capturan en el Valle de Aburrá a 'Bola', quien tenía una red de tráfico junto a su familia

Capturan en el Valle de Aburrá a ‘Bola’, quien tenía una red de tráfico junto a su familia

La Alcaldía de Itagüí ofreció en su momento hasta 13 millones de pesos por información que permitiera su detención y posterior judicialización.

Operativos captura (2).jpg
Alcaldía de Medellín
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 31, 2025 10:27 a. m.

Juan Camilo Jaramillo, alias ‘Bola’, era uno de los delincuentes más buscados de Itagüí, con antecedentes y sentencias condenatorias por concierto para delinquir agravado y por quien la Alcaldía ofrecía hasta 13 millones de pesos por información que llevara a su captura y judicialización.

El delincuente también tenía una orden de captura por violencia intrafamiliar por maltrato físico a su compañera sentimental.

Según Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, alias ‘Bola’ también era el responsable de recaudar el dinero producto de las actividades ilícitas en la zona, con rentas de más de 6 millones de pesos.

"Cesamos la persecución contra este delincuente y es capturado con otros secuaces de alias Chaverra, alias 'Santiago', quienes tienen medida de aseguramiento", indicó Otálvaro.

El hombre fue capturado en un allanamiento en Ditaires, por los delitos de concierto para delinquir agravado, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De igual manera, en un operativo contra el microtráfico, fueron capturados la mamá y el hermano de alias ‘Bola’, quienes son señalados por las autoridades de coordinar la dosificación y venta de estupefacientes en cuatro sectores de Itagüí.

Publicidad

Este caso ha atraído la atención de varios ciudadanos, pues en su momento, el hombre publicó en sus redes sociales un estado con una foto de su mamá, identificada como Sandra, donde le pedía perdón, luego de conocer que había sido capturada por la Policía.

Es de anotar que a la familia de alias ‘Bola’ le encontraron en su residencia 600 dosis de droga, un silenciador para un arma de fuego y máquinas de armado artesanal de cigarrillos.

