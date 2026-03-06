En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de $600 millones para presunta compra de votos han sido incautados en vías de Antioquia

Más de $600 millones para presunta compra de votos han sido incautados en vías de Antioquia

El ministro Pedro Sánchez aseguró, desde la capital antioqueña, que las investigaciones y operativos continúan. Van 14 casos y 20 capturados en el país.

