Más de $600 millones para presunta compra de votos han sido incautados en vías de Antioquia

Luego del Comité de Garantías Electorales en Antioquia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que hasta ahora se han registrado tres casos de incautación de dinero en efectivo en vías del departamento, recursos que al parecer serían usados para la compra de votos.

Uno de los hallazgos fue en La Pintada, donde fueron detenidas dos personas por lavado de activos, a quienes les incautaron 212 millones de pesos durante un control vial en zona rural. Por su parte, en otro hecho registrado en la subregión de Urabá capturaron a cuatro personas y se hallaron 150 millones de pesos ocultos en una camioneta particular.

"Hubo dos liberados en Puerto Triunfo. Hubo la captura de tres personas por lavado de activos, al hallársele 243 millones de pesos ocultos en fajas corporales, en un puesto de control de la Policía Nacional. Y eran tres las personas que iban ahí", expuso.

Hasta ahora en el país se han registrado 14 casos de incautación de dinero y 20 capturas relacionadas con lavado de activos en diferentes regiones del país.



"Hasta el día de ayer, antes de mediodía, ya llevábamos catorce casos de incautación, veinte capturas, de los cuales quince en libertad. Hemos recientemente incautado más, especialmente en el Tolima. El hecho de que en este momento no estén intramural no significa que hayan cesado las acciones. Continúan las acciones penales contra estas personas", expuso Sánchez.

De esas personas detenidas, 15 quedaron en libertad, cuatro están a la espera de que se defina su medida judicial y una permanece con medida intramural.

Según explicó el ministro, el dinero incautado ya asciende a cerca de 1.800 millones de pesos, cifra que sigue aumentando tras recientes operativos, especialmente en el departamento del Tolima.