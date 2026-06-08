Más de 900 policías garantizan la seguridad en Medellín para la final entre Nacional y Junior

Todo está listo para la gran final de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, este lunes festivo.

Las autoridades anunciaron un amplio dispositivo de seguridad conformado por tres anillos de control que operarán antes, durante y después del compromiso, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Además, el operativo contará con el apoyo del helicóptero Halcón para labores de vigilancia aérea y monitoreo en tiempo real.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que se dispondrá de todas las capacidades institucionales para preservar el orden y la convivencia durante la jornada deportiva.



"Vamos a instalar un servicio preliminar desde las 7:00 de la mañana en los alrededores del Atanasio Girardot, ese complejo tan importante, donde se dan cita todos los antioqueños para practicar deporte, para garantizar este evento tan importante. Más de 900 policías en 3 anillos", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, hizo un llamado a los hinchas para que tengan un buen comportamiento.

"La invitación es a seguir viviendo el fútbol en paz. Habrá, obviamente, presencia de parte de la fuerza pública, un dispositivo bastante grande, bastante amplio, suficiente para garantizar condiciones de orden de seguridad. Le hemos pedido al equipo que también refuerce las medidas que le competen y le corresponden por ser el organizador y, además, responsable del evento al interior del estadio", remarcó el funcionario.

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Dentro del terreno de juego, el desafío también será mayúsculo para Atlético Nacional. El conjunto verdolaga llega a la final de vuelta con la obligación de remontar un marcador adverso de 3-0, un resultado que cayó como un verdadero “balde de agua fría” entre su afición.

Sin embargo, la historia le favorece, pues Nacional ya ha protagonizado remontadas memorables en instancias decisivas. En 2004 logró revertir una serie ante Junior; en 2010 hizo lo propio frente a Águilas Doradas.

A nivel internacional, firmó una de las gestas más recordadas de su historia en 2016 al eliminar a Rosario Central en los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que en 2017 volvió a sobreponerse a un resultado adverso frente al Deportivo Cali.