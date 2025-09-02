“Me dio mucha impotencia”: madre de menor víctima de explotación sexual en Medellín

A pesar de las evidencias y testimonios en el caso, un juez dejó en libertad a dos hombres capturados durante el reciente fin de semana en Medellín por estar involucrados en un presunto acto de explotación sexual con dos menores de 14 y 17 años de edad en una vivienda de Laureles.

Blu Radio conoció el testimonio de una de las madres de las señaladas víctimas quien manifestó su indignación por la decisión del juez de control de garantías, pues aseguró que solo el hecho de haberse pactado una cita de este tipo con hombres mayores de edad y sin ningún parentesco ya configuraría un delito.

"Él la empezó a requisar, entonces ella le dijo que no la manoseara, entonces la más grande, la de 17 años, se le enojó y le empezó a dar con un cuchillo, con la cacha de cuchillo en la cabeza. Entonces la hija mía se le tiró a empujarlo, que no le pegara y me encendió la niña puño en la cabeza. Entonces la niña mía le alcanzó a soltar y abrió la puerta y empezó a gritar", detalló.

La madre de la menor de edad relató que tanto su hija como la amiga fueron contactadas a través de una aplicación de citas con el ofrecimiento de 500.000 pesos a cada una para compartir los hombres de nacionalidad colombiana y estadounidense.

Sin embargo, el altercado se produjo al momento de las mujeres quererse ir a sus casas y evitar tocamientos e insinuaciones sexuales. Ante estas negativas, la madre relató que ambas adolescentes fueron agredidas y tras la alerta lo que estaba ocurriendo se conoció por parte de vecinos y las autoridades donde inicialmente ellas fueron señaladas de querer robarlos.

"Yo todo el corazón se me aceleró horrible y me dio mucha rabia, mucha impotencia. Sabéis que esas dos personas como agredieron a la niña, porque se la agredieron muy, les dieron, hasta les dieron puño en la cabeza y todo porque no quisieron tener relaciones con ellos. Entonces me dio mucha impotencia de que los dejaran en libertad por algo que ellos hicieron", narró la madre.

Publicidad

A pesar de la libertad ordenada a los procesados, estos hombres continuarán vinculados al proceso judicial, luego de que el juez avalara los cargos imputados por parte de la Fiscalía. Hay alerta de las autoridades en la capital antioqueña pues en siete de los ocho casos que involucran a extranjeros en este tipo de conductas registradas durante 2025, estos responden a nacionalidad estadounidense.