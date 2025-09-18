Menor de 8 años resultó herido por bala perdida en Medellín: su estado es crítico

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un menor de edad resultó gravemente herido luego de que una bala perdida entrara a su vivienda en el barrio La Sierra de Medellín y lo impactara. Quien alertó la situación fue la madre del pequeño que lo halló ensangrentado en la sala del inmueble.

El relato de la madre del niño indica que estaban al interior de la vivienda cuando escuchó un estruendo, por lo que salió inmediatamente a buscar a su hijo. Sin embargo, la escena que se encontró fue lamentable: su hijo herido de muerte por el impacto de un proyectil.

Una vez se les advierte a las autoridades sobre le hecho, el menor de 8 años fue traslado de inmediato a un centro asistencial de Medellín en donde los médicos tratan de salvarle la vida al niño que llegó hasta el hospital inconsciente.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó el hecho y aseguró que las autoridades están trabajando de manera ardua para dar con los responsables del disparo que tiene en riesgo al menor de edad.



"¿Hasta cuándo, por Dios? Un niño de ocho años que recibió un impacto de un proyectil en su cabeza, el niño fue intervenido, en este momento el niño es tan UCI", informó el mandatario.

Por el momento tanto la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá como la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín buscan establecer cómo ocurrieron los hechos que ha generado consternación en la capital de Antioquia.