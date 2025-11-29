Metro de Medellín tendrá horario continuo por el concierto de J Balvin

El Metro de Medellín, informó que tendrá operación continua para facilitar el desplazamiento de las personas que asistirán al concierto que tiene por nombre Hecho en Medellín – Ciudad Primavera que se llevará a cabo el 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

El Metro de Medellín confirmó que la extensión del servicio comercial comenzará a partir de las once de la noche para las líneas A y B de forma exclusiva, siendo las estaciones Estadio y Floresta las que se habilitarán para el ingreso de las personas que asistan al concierto.

Por otra parte, las estaciones que facilitarán la salida de usuarios en línea A serán: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Mientras que en la línea B, las personas podrán salir por las estaciones San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

Liliana Gutiérrez jefe del Sistema Operativo del Metro reiteró a todos los usuarios que asistirán al concierto del paisa tener en cuenta los horarios en los que podrán recargar su medio de pago y hacer uso de las Máquinas de Recarga Automática que operan continuamente para agilizar el ingreso al sistema de transporte y evitar largas filas y demoras en los puntos de venta de los tiquetes.



"Este sábado y domingo, el Metro de Medellín operará continuamente por concierto de J Balvin. Durante la extensión del servicio comercial, hacemos un llamado muy especial a los usuarios para que tengan en cuenta que los puntos de venta operarán en todas las estaciones hasta las 11 de la noche del sábado 29", aseguró.

Todo el recurso humano del Metro como el personal operativo y de seguridad, así como el personal técnico, es decir, trenes y estaciones, estará disponible para atender la afluencia de usuarios cuando el Puesto de Mando Unificado informe la finalización del concierto.

Sin importar la hora en que termine la presentación del artista, el Metro continuará con la operación de forma ininterrumpida el domingo 30 de noviembre, día en el que se celebra también el día en que la Empresa cumple 30 años de operación.