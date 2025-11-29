En vivo
Metro de Medellín tendrá horario continuo por el concierto de J Balvin

Metro de Medellín tendrá horario continuo por el concierto de J Balvin

Todos los asistentes al concierto podrán contar con el sistema de transporte masivo sin importar la hora en la que termine el evento.

