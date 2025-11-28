No solo J Balvin: Antioquia tendrá una amplía oferta cultural para despedir noviembre

Además del concierto de J Balvin en Medellín, otros municipios del Valle de Aburrá y otras subregiones tienen una amplia variada agenda cultural para este fin de semana, con eventos para todos los gustos.

En Medellín, otro evento que se espera concentre gran cantidad de público es la Comic Con, donde habrá importantes invitados internacionales como es el caso de Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Kiko en El Chavo del 8.

Alejandro Caballero, director del evento, adelantó otros invitados que tendrá la convención durante sus tres días de programación: "También nos acompañará una Actriz de Harry Potter y Juego de Tronos, también el protagoinista de Malcom in the Middle, Franklin Muñiz", detalló.

En el Valle de Aburrá también se vivirá el Festival del Libro y la Cultura en Itagüí. En otras subregiones, el Suroeste tendrá evento gastronómico en Concordia, que recibirá la versión quince de la Feria Nacional de Café de Altura durante sábado y domingo.



Alexandra Herrera Quijano, alcaldesa del municipio, entregó algunos detalles de lo que encontrarán los visitantes: "Esperamos tener 20 municipios de Antioquia y como invitado especial Apía, para conocer de sus productos y cómo cosechan el café", indicó la mandataria local.

Finalmente, el Oriente también tendrá programación con el Festival de Teatro en Tus Zapatos en Rionegro y el octavo encuentro de arte de calle en El Peñol, mientras que el Nordeste, con Cisneros como protagonista, vivirá la primera edición de su Burger Fest, un espacio que busca dinamizar la economía resaltando sabores locales.