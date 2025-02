Migración inadmite a otro extranjero en Rionegro: tenía antecedentes como agresor sexual

Nuevamente Migración Colombia confirmó la inadmisión de otro ciudadano extranjero que tenía la intención de ingresar al país por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Según destacó la autoridad migratoria, este hombre tenía antecedentes como agresor sexual .

Le puede interesar:

La entidad reveló que el extranjero pretendía ingresar al país en un vuelo procedente de Houston, Estados Unidos, representando el cuarto caso en los últimos 10 días en esta terminal área que sirve a la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló recientemente que los extranjeros, al conocer que en las diferentes terminales aéreas del país se están realizando las inadmisiones por los delitos contra menores de edad, se piensa dos veces si viajar a Colombia.

Publicidad

"Yo no podría decirle que la hemos erradicado, ese es mi deseo, erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, aquí no vamos a negar realidades, todavía seguramente presenta. Como nosotros le estamos diciendo, Chaolín 'Go Home', uno a uno el que va llegando así, se tiene que, lo tienen que devolver", manifestó Gutiérrez.

Hay que recordar que este no es el primer caso con extranjeros en la terminal aérea del Oriente antioqueño, ya que en una semana se registraron tres casos más, siendo aparte de este el más reciente el viernes, cuando un hombre arrojó una alerta Angel Watch como presunto agresor sexual de menores de edad.

También el 11 de febrero, a un hombre proveniente de Washington no se le permitió la entrada a Medellín por una alerta de esta misma base de datos. Por su parte, el pasado 7 de febrero un hombre que viajaba desde Miami y era oriundo de Ohio también arrojó una alerta, aunque el estadounidense manifestó que llegaba a la capital antioqueña a hacer turismo, el hombre fue enviado de nuevo a territorio norteamericano.