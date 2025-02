Otro extranjero inadmitido en aeropuerto de Rionegro; era un posible agresor sexual de menores

Migración Colombia confirmó que un hombre proveniente de Washington fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, luego de que se lograra constatar que el extranjero tenía una alerta Angel Watch como presunto agresor sexual de menores de edad. Esta person,a proveniente de Estados Unidos, al parecer, iba a llegar hasta Medellín, pero, al emitir la advertencia, fue regresado a su sitio de origen.

Le puede interesar:

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a través de su cuenta de X en donde manifestó lo siguiente:

“En Medellín protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Cero tolerancia con la explotación sexual hacia ellos. Gracias al gobierno de los Estados Unidos por compartir su base de datos de agresores sexuales”.

Publicidad

El mandatario destacó que los extranjeros al conocer que en las diferentes terminales aéreas del país se están realizando las inadmisiones por los delitos contra menores de edad, se piensa dos veces si viajar a Colombia.

"Yo no podría decirle que la hemos erradicado, ese es mi deseo, erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, aquí no vamos a negar realidades, todavía seguramente presenta. Como nosotros le estamos diciendo, chaolín, go home.. Uno a uno el que va llegando así, se tiene que, lo tienen que devolver", expresó Gutiérrez.

Por su parte, hay que destacar que no es el primer extranjero inadmitido en el aeropuerto del Oriente antioqueño, ya que el pasado 7 de febrero un hombre viajaba desde Miami y era oriundo de Ohio también arrojó una alerta Angel Watch. Aunque el estadounidense manifestó que llegaba a la capital antioqueña a hacer turismo, el hombre fue enviado de nuevo a territorio norteamericano.

Con estos casos documentados por la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia ya son dos los extranjeros inadmitidos en lo corrido del año en el aeropuerto José María Córdova por alertas de explotación sexual contra menores de edad.