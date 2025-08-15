MinDefensa revela cartel de los más buscados por violencia en Antioquia; ofrecen recompensa

Sumado a las estrategias y recompensas ofrecidas por las autoridades en Antioquia, el Ministerio de Defensa publicó el cartel de los más buscados por la violencia en el departamento, específicamente en municipios del Norte, Nordeste y el Bajo Cauca, donde se han vivido una serie de sucesos que vienen generando zozobra para las comunidades.

Según indicó el ministro Pedro Sánchez, tras los hechos violentos en Anorí, Valdivia y Tarazá están tres importantes cabecillas: alias Matías o Pantera del frente Héroes de Tarazá del ELN, alias ‘Pinki’, del Clan del Golfo y Alias ‘Barbas’ o ‘Firma’, cabecilla de las disidencias, por quienes las recompensas quedaron fijadas en 1.000 millones, 640 millones y 111 millones de pesos, respectivamente.

Sobre este Matías, quien ha generado terror en el municipio de Valdivia, habló el ministro. "Por alias Matías, la recompensa es hasta mil millones de pesos. Ese criminal del ELN hace parte de un grupo que se autodenomina Héroes de Tarazá. De héroes no tienen nada. Son los terroristas de Tarazá".

Sobre estos cabecillas, el ministro indicó que son quienes han atacado a las comunidades, acabado con la vida de líderes sociales, campesinos, militares y policías,. además de causar el desplazamiento de comunidades y reclutar niños y niñas. Por ello, pidió a la ciudadanía denunciar a través de las líneas seguras.

Por su parte, el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia manifestó que avanzan las investigaciones y operativos para dar con el paradero de estos tres personajes. "No se incrementan, son las investigaciones que nosotros día a día estamos llevando. Estos sujetos sabemos que son los originadores y perpetradores de afectación a la movilidad, especialmente en esa parte del departamento, en Valdivia, Puerto Valdivia. La Pascualita, donde ha sido objeto la quema de vehículos, donde ha sido objeto el daño de la malla vial y hechos terroristas", detalló.

Vale la pena recordar que la Gobernación de Antioquia mantiene activa una recompensa por alias Matías, por 500 millones de pesos por información que permita su captura.

Publicidad

"Dentro del plan de recompensas del Ministerio de la Defensa y la Gobernación, incluirlos dentro de un paquete. Es la intención de seguir aunando esfuerzos para que las personas nos brinden información y sean los determinadores para llevar a cabo la materialización de acciones efectivas contundentes de la fuerza pública. A medida que se incrementan de pronto alguna acción hostil o acción criminal, con respecto a los responsables, pues está el incentivo para que no solamente la comunidad, también sabemos que hay algunos integrantes de estas estructuras criminales que también brindan información", detalló Rico.