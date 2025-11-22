En vivo
Momento exacto en que volqueta sin frenos arrolló a 12 vehículos en Medellín; tres heridos

Momento exacto en que volqueta sin frenos arrolló a 12 vehículos en Medellín; tres heridos

Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, muestran cómo el vehículo de carga desciende a gran velocidad y embiste a su paso a carros particulares y a un bus.

