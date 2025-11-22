Momento exacto en que volqueta sin frenos arrolló a 12 vehículos en Medellín; tres heridos

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una volqueta, al parecer sin frenos, perdió el control y arrolló a 12 vehículos en el noroccidente de Medellín. Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, muestran cómo el vehículo de carga desciende a gran velocidad y embiste a su paso a carros particulares y a un bus, generando pánico entre quienes presenciaron la escena.



Video del momento exacto

El siniestro, registrado en sentido Norte–Sur, dejó tres personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Aunque ninguna presenta lesiones de gravedad, el hecho provocó momentos de angustia y dejó daños materiales de consideración, incluido un vehículo declarado como pérdida total.

Los videos difundidos en redes muestran que, tras el impacto, uno de los buses terminó incrustado en un lote contiguo a la vía. De inmediato, vecinos y transeúntes se acercaron para auxiliar a los ocupantes de los vehículos afectados mientras llegaban los organismos de emergencia.

Autoridades investigan las causas del accidente. Foto: Suministrada

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, confirmó que la volqueta habría sufrido una falla mecánica que le impidió frenar y que el choque afectó la movilidad en ambos sentidos de la vía.

“Son 12 vehículos afectados, uno de ellos con pérdida total. Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales, pero afortunadamente no presentan lesiones de gravedad. En el sitio contamos con veinte agentes de tránsito y la policía judicial adelantando los actos urgentes para verificar las causas del siniestro”, señaló Ruiz.



Entre los heridos se encuentran el conductor de uno de los buses y dos ocupantes de un vehículo particular, quienes resultaron con lesiones leves.