Volqueta sin frenos embistió 12 vehículos y dejó 3 personas heridas en Medellín

Un grave accidente de tránsito generó pánico y angustia en la comuna Robledo de Medellín en donde una volqueta se habría quedado sin frenos y embistió a varios vehículos que pasaban por la zona y que terminaron afectados por la violencia del impacto. Aunque el siniestro no dejó personas muertas, hay tres lesionados que son atendidos en centros asistenciales.

Las versiones que se han conocido desde el Noroccidente de la ciudad dan cuenta que la volqueta alcanzó una velocidad considerable e impactó a varios vehículos particulares y a un bus que terminó estrellado en un lote, según se pudo observar en videos que no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

Foto: Suministrada

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, manifestó que la volqueta se desplazaba en sentido Norte – Sur y que el hecho causó afectación de la vía en ambos sentidos, provocando congestión vehicular en la zona del siniestro.



Este es el video

“Son 12 vehículos afectados, uno de ellos de pérdida total y las personas fueron trasladadas al centro asistenciales, pero afortunadamente no revisten gravedad. Nos encontramos con veinte agentes de tránsito y la policía judicial adelantando los actos urgentes en la verificación del sitio y estableciendo las causas del siniestro”, detalló Ruiz.



De momento, las autoridades en la capital de Antioquia informaron sobre los tres heridos que uno es el conductor de uno de los buses afectados, así como el conductor y el acompañante de un vehículo particular, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales por sus heridas que son consideradas como leves, según los expertos.

Según destacaron desde la Alcaldía de Medellín, diferentes autoridades continúan en el punto las investigaciones pertinentes para poder determinar con exactitud por qué la volqueta perdió el control y si tiene que ver con fallas técnico mecánicas o si fue una situación imprevista para el conductor que es atendido por un episodio de shock.