Mujer señalada de asesinar a su expareja, un médico en Antioquia, irá a casa por cárcel

Indignación generó en la familia del joven médico Wilson Royero Díaz, la decisión de un juez de control de garantías que le impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria a Ximena Martínez Jaramillo, presuntamente responsable de su asesinato, en hechos ocurridos en el municipio de Anzá, Occidente de Antioquia.

Según la Fiscalía, la investigación evidenció que el día de los hechos se presentó una discusión entre la pareja y en medio de la riña, la ahora procesada habría tomado un arma cortopunzante con la que se cree agredió a su compañero sentimental. La gravedad de las lesiones en el pecho le causó la muerte a la víctima.

Martínez Jaramillo, auxiliar contable, de 37 años, quien presentaba una lesión en el rostro, fue capturada en por la Policía Nacional y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio simple, cargo que no aceptó. Ante esto, la hermana del médico de 26 años, Paola Royero, mostró su indignación.

"Recibimos información de que se encuentra en domiciliaria en su casa en Salgar, Antioquia. Para nosotros esto es una noticia muy dolorosa, como familia estamos indignados", agregó.

Publicidad

Rosmery Díaz, madre de la víctima, pidió justicia por su hijo y aseguró que no era una persona violenta y que la mujer imputada ya lo había intentado asesinar a puñal, luego de que durante la audiencia de imputación de cargos, ella manifestara haber actuado en defensa propia.

"Mujer despiadada, me quitaste lo más lindo que yo tenía que era mi hijo varón, porque era mi único hijo varón. Por eso yo le pido a las autoridades competentes que le hagan justicia a mi hijo", dijo.

Publicidad

Con dolor, Díaz recordó que tuvo un último contacto con su hijo, a través de una videollamada a las 3:16 de la mañana de aquel 18 de agosto, momentos antes de morir en el hotel.

"Cuando se abre la llamada, mi hijo me dice, mamá, me estoy muriendo. Cuando eso pasa, la señora Ximena le quita el celular a mi hijo. Ella me da la cara y le digo, ¿qué pasó, qué pasó? Y me dice, no, él se cayó", manifestó la mujer.

El médico ejercía su profesión en Antioquia, tras haber egresado de la facultad de Medicina de la Universidad Simón Bolívar en el año 2022.