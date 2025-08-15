Música, fotografía y fiestas forman la agenda cultural de Antioquia para este puente festivo

Eventos para todos los gustos en Medellín, además de fiestas en municipios del Suroeste y Oriente, le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.

En la capital antioqueña durante hoy y mañana se vivirá el cierre del segundo Festival Fotográfico de la ciudad, evento con entrada libre y con inscripción previa, que contará con programación académica y artística.

Fotos, referencia. Foto: suministrada.

"Nos visitarán fotógrafos de toda América Latina, además tendremos el editor fotográfico del New York Times y la colaboración de grandes fotógrafos ganadores del World Press Photo", detalló Esteban Giraldo, director general de la Biblioteca Pública Piloto.

Otro evento en Medellín, para los amantes de la música urbana, será el ‘Párchese a la Fresca’, que este sábado convertirá al Sky Center en el epicentro del Hip Hop nacional con más de 20 artistas, experiencias inmersivas, cultura urbana y un homenaje al rol del DJ.

Fuera del Valle de Aburrá, la oferta se centra en el Suroeste y el Oriente, donde varios municipios tendrán celebraciones. Uno de ellos es La Pintada, con su primer festival internacional del globo, que se espera dinamice la economía local.

"Este evento atraerá según las proyecciones más de 20.000 visitantes, entonces se espera derrama económica bastante grande, con la infraestructura hotelera casi totalmente llena", señaló Carlo Murillo, gestor de turismo del municipio de La Pintada, que estará de celebración junto con las localidades de Jericó, San Carlos y Sonsón, además de Itagüí que culminará también este fin de semana una nueva versión de sus fiestas tradicionales.

Finalmente, el domingo 17 de agosto, Medellín vivirá la 24° versión del Bazar de la Confianza, un encuentro que por más de dos décadas ha promovido la economía solidaria, el consumo responsable y el valor del encuentro como formas de construir un mundo más justo y sostenible. Organizado por Confiar, este evento visibiliza el trabajo de cientos de iniciativas productivas, culturales y ambientales.

Este año, bajo el lema “Tiempo para detenerse”, el Bazar reunirá más de 290 iniciativas solidarias de 36 municipios del país, distribuidas en siete estaciones temáticas que incluyen gastronomía, arte, ecología, mercado agroecológico y presentaciones culturales. La entrada es gratuita, pero con previa inscripción.