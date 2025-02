No hubo detrimento patrimonial: Lucas Cañas habló sobre imputación de cargos en su contra

Lucas Cañas se defendió de la imputación en su contra por el caso de un supuesto entramado de contratación en el Hospital La María y una señalada empresa de papel de la que formaría parte el ex concejal.

La polémica en las últimas horas en Medellín se dio por cuenta de la empresa Vasalud IPS, misma que fue adquirida en un porcentaje por el exconcejal Lucas Cañas y que trasladó la empresa con orígenes en Barranquilla hasta la capital de Antioquia según se conoció en una información emitida por El Colombiano.

Hay que destacar que la polémica se debe a que esta empresa empezó a tener relevancia entre enero de 2018 y agosto de 2019, debido a que Cañas y Misael Cadavid, exgerente del Hospital La María, comenzaron una relación contractual como proveedor del centro hospitalario a pesar que según reveló la Fiscalía General de la Nación, no cumplía con los requisitos.

Según el Juzgado 31 Penal Municipal de Garantías, en el 2023 los cargos solicitados fueron por concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado en contra de Lucas Cañas; Misael Cadavid; Juan Camilo Moncada; y Fernando Cadena. Sin embargo, en las últimas horas y luego de meses de proceso, el exconcejal de Medellín fue imputado por concierto para delinquir e interés indebido en celebración de contratos.

Ante esta situación Blu Radio habló con Lucas Cañas en donde, en una primera instancia, aseguró que no aceptó los cargos imputados, ya que la Fiscalía General de la Nación habría determinado que no hubo detrimento en el hospital ni enriquecimiento del exconcejal.

"La Fiscalía dice claramente que no hubo detrimento patrimonial, que no hubo sobrecostos y que el señor Lucas Cañas no tuvo enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial injustificado, que el Hospital La María no es víctima porque no hubo defraudación al Estado. Entonces, ¿dónde hay concierto para delinquir?", expresó el exconcejal.

Además, hay que destacar que ese contrato con 102 órdenes de entrega tuvo un valor de 2.105 millones de pesos para la compra de medicamentos para enfermedades como el VIH y tuberculosis, equipos de laboratorio, material quirúrgico y hasta implementos de aseo.

Sin embargo, el exconcejal fue imputado luego de que sí se evidenciarían algunas presuntas irregularidades en contratos como, por ejemplo, que las compras de los insumos se hicieron sabiendo que la empresa no estaba registrada como proveedor del centro hospitalario y que, además, no cumplía y no tenía permisos para proveer estos bienes y servicios debido a que su creación se hizo para hacer actividades médicas en hospitales y clínicas.

Ante esto, Cañas mencionó que Vasalud era el proveedor número 26 de la lista del centro hospitalario y afirmó que tiene el material probatorio con que evidenciaría que el convenio fue cumplido a cabalidad con la entrega de los medicamentos, todos con el registro INVIMA como, aparentemente, certificó el Hospital La María. Asimismo desmintió que la compañía en cuestión fuera una “empresa de papel”.

"No puede ser empresa de papel, primero, porque estaba constituida en Barranquilla. Segundo, se traslada a Medellín. Que la Fiscalía no logre determinar la dirección del sitio, no significa que sea una empresa de papel. Hoy hay empresas en el mundo y en Medellín y en Colombia que no tienen una sede fija y que de esa manera también actúan", mencionó Cañas.

Asimismo, Cañas destacó que para el momento de la investigación el gerente del Hospital La María no estaba subordinado ni recibía órdenes de él y que por el contrario estaba pendiente de las instrucciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y que él no era ordenador del gasto ni concejal de Medellín, que solo era una empresario interesado, posición que asegura no es un delito en Colombia.

De momento y mientras avanza el proceso, el exconcejal de Medellín le confirmó a Blu Radio que decidieron suspender la actividad de la empresa hasta que no se solucione esta controversial situación.

"La empresa hoy, debido a esta situación y por un ejercicio también y un compromiso ético, decidimos suspenderle la matrícula mientras se aclara toda esta situación en particular, que no es dable contratar frente a esos cuestionamientos", manifestó el exconcejal.

Por último, Cañas mencionó que va a preparar la defensa técnica y material para lograr establecer cuáles van a ser serán las acciones a seguir luego de superar lo mediático del caso según le indicó a Blu Radio,