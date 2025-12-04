"No solo es el tema financiero": estudiantes de la UdeA alertan ''multicrisis'' en la institución

La representante estudiantil Laura Melissa Olarte advirtió en Mañanas Blu 10:30 AM que la Universidad de Antioquia atraviesa una “multicrisis” que combina problemas financieros, éticos, administrativos y de gobernanza. Según dijo, la institución viene arrastrando un deterioro que no está siendo enfrentado con la urgencia que exige el momento.

Olarte explicó que “ayer se logró comenzar el orden del día en una sesión extraordinaria”, pero este avance se frenó cuando el presidente del CSU pidió suspender la discusión. Para los estudiantes, esta no es la manera adecuada de tramitar debates críticos, especialmente después de que el presupuesto de 2026 quedara en pausa la semana pasada, lo que generó tensiones por la postura del consejero Wilmer Mejía.

La vocera señaló que la presencia de Mejía “no permite que se den las discusiones alrededor de la Universidad”, aunque enfatizó que este no es el eje de la crisis. Aseguró que el CSU debía abordar temas urgentes como el cierre de año, la falta de liquidez y una crisis financiera que ya completa dos años sin solución clara.

Olarte afirmó que, aunque “no está bien vista ni es correcta” la presencia de Mejía en el consejo —y por ello enviaron una carta al presidente del CSU— lo verdaderamente grave es que la universidad sigue sin enfrentar los problemas estructurales. Recalcó que la institución arrastra déficit desde 2017 y que los puntos de liquidez ya no alcanzan ni para cubrir la nómina.



La representante recordó que la UdeA tuvo que endeudarse en 90 mil millones de pesos con el IDEA para cerrar el año pasado, pagando intereses que agravaron el panorama actual. “Desde 2017 estamos acumulando déficit”, sostuvo, al advertir que este año el riesgo es aún más alto.

Finalmente, subrayó que la crisis no es únicamente económica. Según dijo, la UdeA enfrenta fallas “éticas, administrativas y de gobierno universitario” que se han profundizado. Por eso insistió en que el CSU debe retomar las discusiones de fondo y dar respuestas a una comunidad que, según ella, ya no soporta más improvisación.