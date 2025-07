Nueva modalidad de hurto en Medellín: falsos policías detienen personas para robarlas

Escenarios deportivos, vías públicas e inclusive centros comerciales estarían siendo los epicentros de una modalidad de hurto que ya enciende las alertas de las autoridades en Medellín y el Valle de Aburrá, pues falsos policías estarían abordando a ciudadanos para robarles sus pertenencias.

Dentro del modus operandi las víctimas son abordadas por personas vestidas de civil que inclusive presentan armas de fuego y se hacen pasar como policías encubiertos. Luego, bajo el pretexto de verificar si se trata de una persona que están buscando por la comisión de un delito, generalmente hurto, los delincuentes solicitan elementos personales como el celular para verificar información y posteriormente desaparecer con el dispositivo.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, advirtió que se trata de una modalidad extendida en otras ciudades del país por lo que solicitó a la ciudadanía mayor precaución a este tipo de situaciones inesperadas.

"Son modalidades delictivas que utilizan no solo aquí en el Área Metropolitana, sino en todo el territorio nacional precisamente para hurtar el celular a la persona o para hurtarle alguna de sus pertenencias. Pero está en la habilidad de los ciudadanos de no dejarse amedrentar por el que los aborta. Pero sí, identifíquese porque usted no está uniformado", destacó Castaño.

El general aclaró que ante cualquier requerimiento por parte de alguien dice ser un funcionario policial el ciudadano está en todo el derecho de solicitarle su identificación, pero este, así cumpla labores judiciales y no lleve el uniforme conocido habitualmente, debería portar una chaqueta de la institución.

"Si el ciudadano lo aborda una persona vestida de cualquier manera, a pedirle su celular, a decirle que tiene información de algo, pues no le entregue. Pídale primero la identificación a esa persona para establecer si es verdaderamente un policía, y obviamente si no, pues llamar a la línea de emergencia uno dos tres", aseguró el uniformado,

Las autoridades recomendaron también a la ciudadanía denunciar cualquier actitud que consideren sospechosa o irregular a la línea de emergencia 123 para proceder a la verificación de la misma.